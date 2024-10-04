ТЕСТ: угадайте фильм про Москву по строчке из звучащей в нем песне

Москва – самый красивый, самый удобный и самый динамичный город нашей большой Родины. Ей посвящают песни и фильмы. Попробуйте угадать популярную кинокартину по строчке из звучащей в ней музыкальной композиции.

1. "Вот и стало обручальным нам Садовое кольцо".

А – "Три тополя на Плющихе";

Б – "Москва слезам не верит";

В – "Александра".

2. "А я иду-шагаю по Москве".

А – "Я шагаю по Москве";

Б – "Берегись автомобиля";

В – "Карнавал".

3. "Друга я никогда не забуду, Если с ним подружился в Москве".

А – "Карнавальная ночь";

Б – "Петровка, 38".

В – "Свинарка и пастух".

4. "Если улицы Москвы вытянуть в одну, // То по ней пройдёте вы через всю страну!"

А – "Девушка без адреса"

Б – "Московская сага";

В – "Старые стены".

5. "Ты – моя надежда, ты – моя отрада/В сердце у солдата ты, моя Москва".

А – "В шесть часов вечера после войны";

Б – "Битва за Москву"

В – "Застава Ильича".





ОТВЕТЫ



1 – Б – "Москва слезам не верит";

2 – А – "Я шагаю по Москве";

3 – В – "Свинарка и пастух";

4 -А – "Девушка без адреса";

5 – Б – "Битва за Москву"