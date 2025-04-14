Лолита нашла простой способ выживания на пенсию в 27 тысяч рублей

Недавно Лолита призналась, что на свою пенсию в 27 тысяч, после оплаты коммуналки, может себе позволить есть только пять дней в месяц, да и то лишь недорогие продукты по социальной скидке. На концерте "Авторадио. Классика. Дуэты" в Кремле певица порассуждала, что надо делать, чтобы выжить на такие деньги.

"Несмотря на то что платила и плачу очень большие налоги, моя пенсия остается в рамках каких-то правил, – говорит артистка. – Хотя я думаю, что ни в одной стране мира люди на одну пенсию не живут – они всю свою жизнь что-то откладывают, чтобы в старости можно было ощущать себя как-то экономически безопасно, периодически отдыхать и даже делать внукам подарки".

Напомним, федеральный прожиточный минимум пенсионера сегодня установлен на уровне 15 250 рублей. Но в регионах он может быть выше, например, в Москве — 17 897 рублей. В этой связи у певицы есть простой совет для всех, кто не хочет жить на одну пенсию.

"Если вы понимаете, что вам не будет хватать ее, то нужно уже сейчас много работать и откладывать, – говорит Лолита. – А дальше пенсия будет приятным бонусом".

Стоит заметить, что у Лолиты Милявской нет звания "Заслуженной" или "Народной" артистки России, за которое московским звездным пенсионерам от столичного градоначальства дается солидная прибавка к пенсии – около 30 тысяч в месяц.