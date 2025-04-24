Тест: у каких культовых советских фильмов есть ремейки?

Советское кино оставило нам множество незабываемых фильмов, которые продолжают жить на экранах даже спустя десятилетия.

Многие из этих классических картин были переосмыслены и адаптированы в новых версиях, что позволяет современным зрителям вновь открыть для себя старые истории. Однако не всегда легко определить, какие фильмы действительно имели ремейки, а какие остались уникальными произведениями. Попробуйте пройти тест, который позволит проверить вашу память и знания о классике.

1. Есть ли ремейк у фильма "Человек с бульвара Капуцинов"?

А) Да

Б) Нет

2. Есть ли ремейк у комедии "Иван Васильевич меняет профессию"?

А) Есть

Б) Нет

3. Что насчет обладателя пальмовой ветви — фильма "Летят журавли"?

А) Уже давно есть ремейк

Б) Ремейка нет

4. Так, а что насчет фильма "В бой идут одни "старики"?

А) У него есть ремейк

Б) У него нет ремейка

5. Что насчет "Девчат"?

А) Ремейк есть

Б) Ремейка нет

Правильные ответы:

1. — А) Да

2. — А) Есть

3. — Б) Ремейка нет

4. — Б) У него нет ремейка

5. — Б) Ремейка нет