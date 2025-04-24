Тест: у каких культовых советских фильмов есть ремейки?

Многие из этих классических картин были переосмыслены и адаптированы в новых версиях, что позволяет современным зрителям вновь открыть для себя старые истории. Однако не всегда легко определить, какие фильмы действительно имели ремейки, а какие остались уникальными произведениями. Попробуйте пройти тест, который позволит проверить вашу память и знания о классике.
1. Есть ли ремейк у фильма "Человек с бульвара Капуцинов"?
А) Да
Б) Нет
2. Есть ли ремейк у комедии "Иван Васильевич меняет профессию"?
А) Есть
Б) Нет
3. Что насчет обладателя пальмовой ветви — фильма "Летят журавли"?
А) Уже давно есть ремейк
Б) Ремейка нет
4. Так, а что насчет фильма "В бой идут одни "старики"?
А) У него есть ремейк
Б) У него нет ремейка
5. Что насчет "Девчат"?
А) Ремейк есть
Б) Ремейка нет
Правильные ответы:
1. — А) Да
2. — А) Есть
3. — Б) Ремейка нет
4. — Б) У него нет ремейка
5. — Б) Ремейка нет