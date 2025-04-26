С Боней случилось ужасное во время восхождения на гору: Это было очень страшно

Виктория Боня продолжает свое восхождение на Эверест. Однако в последние дни приключение знаменитости обернулось серьезными трудностями.

На третий день восхождения Виктория почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Она рассказала, что уровень кислорода в крови упал до критических значений — всего 50-55%. Это состояние, известное как гипоксия, является опасным и может привести к серьезным последствиям для здоровья.

"Вчера я с трудом смогла пройти всего 200 метров, ноги и руки были ватными", — поделилась она.

По словам Бони, даже простые действия, такие как поднятие чайника, стали для нее настоящим испытанием. Ситуация стала настолько ужасной, что Виктории пришлось надеть кислородную маску на ночь, чтобы предотвратить возможные осложнения. "Вечером меня накрыло так, что я не могла уснуть без кислорода. Это было очень страшно", — призналась она.

Стоит отметить, что Виктория увлеклась альпинизмом несколько лет назад и с тех пор покорила множество вершин, в том числе высоты 8 тысяч метров. Она не раз делилась своими впечатлениями от восхождений и тем, как они изменили ее восприятие жизни. В августе 2024 года Боня успешно поднялась на Монблан-дю-Такюль, высота которого составляет 4 248 метров, а в сентябре того же года совершила восхождение на Манаслу в Гималаях, достигнув высоты 8 163 метра.