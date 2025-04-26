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Суббота 26 апреля

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Вокруг клиники Тимура Хайдарова опять разгорелся скандал

Вокруг клиники Тимура Хайдарова опять разгорелся скандал
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На Тимура Хайдарова подали в суд.

Пластический хирург Тимур Хайдаров вновь оказался в центре судебного разбирательства. В Арбитражный суд Москвы поступило заявление с исковыми требованиями на сумму 461 тысячу рублей.

Согласно информации СМИ, иск подан в связи с "поставками". Хотя точные детали предмета спора пока не раскрываются, тот факт, что заявление направлено в Арбитражный суд, специализирующийся на экономических спорах между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, позволяет предположить, что речь идет о коммерческих отношениях. Вероятно, иск связан с невыполнением обязательств по договорам поставки товаров или услуг в адрес клиники.

Этот судебный процесс добавляет еще одну статью к списку проблем, с которыми столкнулся бизнес Тимура Хайдарова и его супруги Светланы Сильваши за последнее время. Ранее уже появлялись сообщения о серьезных финансовых трудностях. По имеющимся данным, его клиника завершила предыдущий финансовый период (указано "2024 год с минусом", что, скорее всего, относится к отчетности за 2023 год) со значительными убытками, составившими 67 миллионов рублей. Ситуацию усугубила также блокировка налоговой службой счетов личной компании супруги хирурга – ООО "Сильваши".

Напомним, что череда громких скандалов вокруг клиники Хайдарова началась осенью 2023 года после публичных заявлений и претензий со стороны известных клиенток. В частности, певицы Слава и Любовь Успенская обвинили хирурга и клинику в некачественно проведенных операциях, что вызвало большой общественный резонанс и привело к подаче группового заявления в Следственный комитет.

Новый иск от предпринимателя по поводу "поставок" показывает, что проблемы клиники могут касаться не только взаимоотношений с пациентами, но и коммерческих связей с партнерами и поставщиками, что усугубляет ее и без того сложное положение на фоне финансовых трудностей и репутационных потерь.

Шоу-бизнес в Telegram

26 апреля 2025, 21:21
Тимур Хайдаров. Фото: Youtube / @sobchak
Telegram / @zvezdach_mag• Требует проверки

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Патрик Демси. Фото: YouTube / @JimmyKimmelLive
Дженис Дикинсон. Фото: YouTube / @EntertainmentTonight
Дженнифер Грей. Фото: YouTube / @People
Пэрис Хилтон. Фото: YouTube / @ABCNews
Тори Спеллинг. Фото: YouTube / @TheDrewBarrymoreShow

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