Алсу рассказала о жизни ставших взрослыми девушками дочерей

Музыкальная карьера Алсу началась в 1998 году, когда певице было всего 15 лет. Безусловно, за прошедшие годы она стала легендой отечественной музыки. Поэтому ее участие в премии "МУЗ-ТВ". Легенда", которая состоится 7 июня, кажется логичным. На гала-ужине по случаю старта финального этапа голосования с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

У Алсу впереди – сплошные праздники. 29 апреля ее второй дочери Микелле исполнится 17 лет. Совсем большая! А самой артистке в июне стукнет – сложно поверить! – уже 42.

"Я хочу отпраздновать свой день рождения очень весело в кругу самых близких друзей, – улыбается Алсу. – Обязательно будут рядом и мои дочери, которые уже – взрослые девушки и мои подружки. У меня мечта – потанцевать со своими девчонками, ведь раньше они были маленькими".

По словам исполнительницы, ее дочери всегда подходят к подаркам любимой маме неформально – "не просто ради галочки", как пояснила Алсу. Тщательно продумываю и всегда удивляют. Такой же принцип исповедует и она сама, когда выбирает что-то детям на праздники. "Микелла сейчас вся в учебе, на носу экзамены, поэтому пока не знаю, как отметим ее День рождения, – говорит артистка. – Но зато уже знаю, что подарю ей. Обычно спрашиваю у детей, что бы они хотели получить. И в этот раз дочь попросила красивый кулончик, который я уже для нее приобрела".