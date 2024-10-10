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Четверг 10 октября

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Самые стильные: Лолита, Зверев и другие звезды на Московской неделе моды

Самые стильные: Лолита, Зверев и другие звезды на Московской неделе моды
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Московская неделя моды завершила работу в "Манеже". Она собрала всех самых красивых и стильных людей столицы. Невероятные наряды, креативные прически и макияж, невероятные сумки – все это было здесь в изобилии. Знаменитости блистали на подиуме и в зале.

Лолита закрывала показ Игоря Гуляева. В дизайнерской шубе, она не шла, а плыла по подиуму под аплодисменты и крики "Браво!" Гуляев заставил меня любить шмотки и драгоценности, – призналась певица за кулисами. – Он сказал: "Мы все это в гроб тебе не положим!" Такой же был и один из моих самых любимых мужей Александр Зарубин, который подарил мне дорогое кольцо и удивлялся, почему я его не ношу. А где мне его носить? Со спортивными штанами и пуховиком, по вокзалам и самолетам? Игорь мне на это сказал: "При взрыве в самолете от бриллианта все равно ничего не останется, поэтому носи!"

Фото: пресс-служба

Сергей Зверев был в восторге от показа Егора Зайцева. "Какой крой, какие рукава, какие детали, – ахала суперзвезда. – Сейчас же у многих дизайнеров руки из одного места растут, что даже пуговицы не могут ровно пришить, а тут каждая модель – шедевр".

Фото: пресс-служба

Алена Кравец купила на маркете Московской недели моды несколько дизайнерских аксессуаров – нарукавники и кокошники. "Когда из России ушли западные бренды, нас пугали, что будем ходить голыми, – говорит актриса и певица. – Но оказалось, у нас много чудесных модельеров, вещи которых я покупаю и ношу с удовольствием".

Фото: пресс-служба

Показ бренда SVALE закрыла наша ведущая радио ENERGY Саши Маслакова. "Образ, в котором я вышла, был в цветах ENERGY – красное платье с черными перчатками, – говорит Саша. – Выглядело впечатляюще! Просто нереальные эмоции – столько людей, звезд, огромное количество моделей. Думаю, эта Московская неделя моды запомнится мне надолго".

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2024, 15:13
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лолита в эпатажной дизайнерской шубе похулиганила у стен Кремля

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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