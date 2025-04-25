У обратившегося к медикам народного артиста Никоненко нашли опухоль

Сергей Никоненко прошел медицинское обследование, которое выявило опухоль предстательной железы.

Врачи пока не подтвердили наличие онкологии, однако не исключают эту возможность. Артист, которому недавно исполнилось 84 года, обратился к медикам по настоянию своей жены.

По словам артиста, движение и работа помогают ему не зацикливаться на проблемах со здоровьем, отмечает женский журнал Клео.ру. "Я не собираюсь сдаваться", — утверждает актер.

Сергей Никоненко — это имя, знакомое многим благодаря его ролям в таких культовых фильмах, как "Гардемарины, вперед!", "Зимний вечер в Гаграх", "С любимыми не расставайтесь" и "Каменская". Его карьера охватывает более полувека. За это время он стал настоящей иконой российского кино и театра. Никоненко всегда привлекал зрителей своим талантом и харизмой. Его работы остаются в сердцах поклонников.

Ранее Никоненко удивил своими резкими высказываниями в адрес покинувшей Россию Пугачевой. Артист заявил, что забыл об артистке, видеть и слышать ее не хочет. Актер добавил, что до Аллы Пугачевой ему нет никакого дела. "Наплевать и растереть", – такие слова он произнес, беседуя с журналистами.