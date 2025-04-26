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Суббота 26 апреля

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Жасмин сделала резонансное заявление после свадьбы сына: Не доверяю в последнее время

Жасмин сделала резонансное заявление после свадьбы сына: Не доверяю в последнее время
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Жасмин перестала следить за трендами. Певица уверенно заявила, что мода для нее – это возможность самовыражения и создания уникального стиля.

На недавней церемонии "Fashion People Awards 2025" артистка поделилась своим видением моды и своего отношения к ней. Она утверждает, что предпочитает задавать тренды, а не следовать за ними.

"Я вообще трендам особо не доверяю в последнее время. Я диктую сама тренды — и это правда. Мне важно быть индивидуальной, а не копировать чужие идеи", — отметила Жасмин.

Она подчеркнула, что не испытывает интереса к тому, чтобы подстраиваться под модные веяния, которые она видит у других. Для нее гораздо важнее оставаться верной себе и своему стилю.

Жасмин. Фото: Феликс Грозданов

Важную роль в создании образа певицы играет ее стилист, с которым у нее сложились доверительные отношения. Жасмин рассказала, что полностью полагается на свою консультантку, которая прекрасно понимает ее вкусы и предпочтения. "Иногда по моему лицу видно, нравится мне вещь или нет. Она уже меня хорошо чувствует", — добавила артистка. По ее словам, их совместная работа построена на взаимопонимании и профессионализме.

Жасмин подчеркнула, что ее стилист никогда не испортит ее внешность, а, наоборот, может помочь подчеркнуть достоинства. "Мы уже нашли понимание друг друга. Я чувствую, что она делает меня красивой", — сказала певица.

Напомним, в мае прошлого года Жасмин женила сына. Звездная мать устроила для 26-летнего Михаила и его 24-летней невесты Евы Хачатурян роскошную свадьбу по еврейским традициям. Правда, делать артистку бабушкой молодые не спешат.

Шоу-бизнес в Telegram

26 апреля 2025, 06:41
Жасмин. Фото: Феликс Грозданов
Пятый канал✓ Надежный источник

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