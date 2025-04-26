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Пятница 25 апреля

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Поклонники в шоке: к пострадавшему на концерте Филиппу Киркорову вызвали "скорую"

Поклонники в шоке: к пострадавшему на концерте Филиппу Киркорову вызвали "скорую"
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Северная столица всегда занимала особое место в судьбе и сердце Филиппа Киркорова. Именно здесь в 1990 году он стал обладателем Гран-при на конкурсе "Шлягер-90" с песней "Небо и земля". А в 1997-м с программой "Только один месяц и только для Вас!" дал серию ежедневных концертов в "БКЗ Октябрьский", установив рекорд. В Санкт-Петербурге состоялось и его возвращение на сцену после вынужденной паузы. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на историческом событии.

В начале февраля Филипп Киркоров обратился к поклонникам. "Съемки в кино, большие телепроекты, уникальные клипы – все это заняло мою творческую жизнь, – сказал тогда король российской эстрады. – Но артист не может жить без сцены и без оваций своего слушателя. И я снова, как в первый раз, как дебютант, выхожу к вам. Без фанфар, без пафоса столицы. Я возвращаюсь шепотом. Где? Конечно же, в Петербурге. Когда, конечно, в апреле. Мне есть, что вам рассказать. Два вечера. Два отдельные арт-объекта, которые никогда не повторятся!"

Фото: Дни.ру

Этот концерт был задуман как путешествие в прошлое, в атмосферу первых свиданий, нежных признаний и беззаботной юности. "Зайка моя", "Снег", "Жестокая любовь", "Я за тебя умру", "Единственная моя", "Дива" — почти три десятка хитов разных лет решил исполнить Филипп в городе на Неве накануне своего 58-го дня рождения.

Фото: Дни.ру

И кажется, фанаты скупили в этот день все цветы в городе на Неве для любимого артиста – букеты пришлось потом увозить на нескольких машинах. Киркоров, впрочем, мог и не петь для этого, а просто стоять и лучезарно, как только он умеет, улыбаться. И все равно публика билась бы в экстазе и кричала "браво!"

Фото: Дни.ру

Но Киркоров пел. Пел почти три часа. Демонстрируя при этом, что он находится в прекрасной физической и вокальной форме. Пел в память о своем легендарном отце – Народном артисте России Бедросе Киркорове. Так случилось, что 40 дней со дня его ухода совпали с сольниками короля российской эстрады, которые была запланированы намного раньше. Но Филипп решил их не отменять. "Не так отец меня учил и не так завещал, – пояснил певец. – Предчувствуя свой уход, он завещал: "Ни в коем случае не устраивай траур! Пой ради меня в память обо мне! Живи во имя детей своих и учи их тому же, чему научил я тебя".

И на концерте Филипа Киркорова было горячо! Причем в самом прямом смысле. В финале песни "Черная пантера" он начал парить над сценой в костюме, из которого полился фейерверк. Но что-то пошло не так, хотя номер был многократно отрепетирован – огненный дождь прожег куртку исполнителя и даже обжог ему руку!.. Поклонники были в шоке! Но он, как настоящий артист, допел песню до конца, довел номер до финала. "Обжегся немножко. Но все хорошо! Живем дальше!" – с улыбкой сказал он зрителям. И кто знает, какую боль он при этом испытывал. А за кулисами его уже ждали врачи "скорой помощи". "Но слез моих не видно никому, // Ну что ж, Арлекин я, видно, неплохой!", – как пела его бывшая жена.

Фото: Дни.ру

О ней, кстати, пусть не прямо, а намеками, Киркоров говорил со сцены. "Я сделал концертную паузу в тот момент, когда мне нужно было осознать, осмыслить и принять себя повзрослевшего, помудревшего, ведь 30 апреля мне исполнится 58, – говорит Филипп. – Кто-то уходит на пике славы, чтобы остаться в глазах зрителей всегда молодым, а потом проводит остаток жизни в пустых замках с призраками, с воспоминаниями о шедеврах. Эта история – не про меня. Я был, есть и буду!"

Фото: Дни.ру

О мудрости Киркорова, которую он обрел с годами, можно судить уже по философскому началу концерта. Обычно зрители ждут выхода артиста, а тот ждал он, пока почти четыре тысячи зрителей БКЗ "Октябрьский" займут свои места. Сидел на авансцене на кресле аки на троне под "Болеро" Мориса Равеля. Как известно, эта музыка имеет особое гипнотическое воздействие на слушателей благодаря неизменной, множество раз повторяющейся ритмической фигуре, на фоне которой две темы проводятся много раз, демонстрируя необычайный рост эмоционального напряжения. Такое же гипнотическое воздействие на публику неизменно производит и сам король российской эстрады. Поэтому тут все было словно бы в превосходной степени, в квадрате!

Фото: Дни.ру

А в руках у Киркорова при этом был роман Федора Достоевского "Идиот". Стоит напомнить, что герой этого произведения – князь Мышкин – лишен эгоизма, свободен от ложного самолюбия. Он обладает способностью к глубочайшей эмпатии, сочувствует людям, готов прощать и любить даже тех, кто причиняет ему боль. Мышкин показывает, что даже в жестоком мире есть место для любви, прощения и поиска смысла жизни. И именно этим занимается Киркоров на сцене.

Фото: Дни.ру

Сцена – это и есть смысл его жизни.

Конечно, было в возвращении Киркорова все то, за что его любят люди почти четыре десятилетие – стразы, пайетки, перья, шляпы, короны и два десятка переодеваний. Ведь он – это праздник, которого особенно остро не хватает сегодня людям, и прививка от хандры и депрессии, которая всем нам так нужна в это непростое и тревожное время.

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26 апреля 2025, 00:48
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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"Не деньги": Киркоров поразил содержимым своего внушительного сейфа

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