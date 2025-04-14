Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи

Слава рассталась со своим гражданским мужем Тесты У родителей Жанны Фриске обнаружены долги Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многоеПоявились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое Павел Буре язвительно отреагировал на рекорд ОвечкинаПавел Буре язвительно отреагировал на рекорд Овечкина Состояние заболевшей Семенович резко ухудшилосьСостояние заболевшей Семенович резко ухудшилось Дочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разносДочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разнос

Лента новостей

Понедельник 14 апреля

16:34Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи 15:56Готовящаяся к свадьбе Бородина оказалась близка к провалу: Такого безумия не видели давно 14:33От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица" 13:51От Мишки в невесомости до свитера Пересильд: уникальная коллекция Музея космонавтики раскрывает секреты 12:36Скрытный Малахов отважился показать самое важное 11:33Самочувствие заболевшего Петросяна значительно ухудшилось 10:55Олег Газманов чудом спасся от пожара 10:10Скандал в "Сто к одному": Александра Гуревича унизили в юбилейном выпуске 10:05Лера Кудрявцева взвыла от отчаяния в соцсетях 09:57Лолита нашла простой способ выживания на пенсию в 27 тысяч рублей 09:56"Я развелась и снова вышла замуж": Лорак официально уведомила о переменах в жизни 08:33"Как была свободной, так и осталась": певица Слава поставила точку в 19-летнем романе 06:12Директор Меладзе высказался о планах артиста на большой концерт в России к его 60-летию 00:49Король Карл впервые заговорил о том, сколько ему осталось жить 19:39Меган Маркл призналась в серьезном заболевании 16:30Очередь из автомобилей и месячная выручка в магазине цветов: в Грязи отмечали день рождения Пугачевой 12:16Семья покойной Жанны Фриске оказалась в долговой яме 09:09Вика Цыганова испытала отвращение при виде голого Валерия Леонтьева 04:39Мадонна сделала важное заявление об унижавшим ее Элтоне Джоне 20:32Брак принца Гарри и Меган Маркл трещит по швам 17:50"Ради нее, кажется, он даже от меня уйдет": Валерия рассекретила страсть Пригожина 16:37Карл III напугал пользователей интернета "раздутыми пальцами" 13:35Успенская неожиданно отреагировала на увлечение дочери стриптизом 09:54Наталья Штурм заподозрила Евгения Петросяна в зловещих планах: Стремно и странно 09:43Слышно за версту: у 59-летней вдовы Этуша появился запах 06:08Серябкина планирует стать мамой во второй раз 03:29Попавший в серьезное ДТП Басков сделал заявление: За рулем больше не езжу 02:02Лолита выругалась при рассказе о смерти Паши Техника от запрещенных препаратов 00:15Столкнувшийся с трудностями Билан не может въехать в свою новую квартиру 21:44Бородина рассказала о вызывающем поведении Собчак на "Доме-2" 20:22Тина Канделаки подтвердила увольнение оскандалившейся Кристины Асмус 19:06"Хочется сбежать и никуда не идти": Анна Седокова впервые вышла в свет после трагедии 18:03Лещенко резко отреагировал на намерение Цыгановой присвоить его песню : Даже думать об этом не хочу 17:08Состояние заболевшей Семенович резко ухудшилось 17:03Почти тысяча подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдана с начала 2025 года 16:21"Откидыш!": Агата Муцениеце посмеялась над сыном, живущим с Павлом Прилучным 13:59Тест для самых внимательных: попробуйте ответить на сложные вопросы о кино в СССР 12:01Суд в Москве вынес решение в отношении Собчак 11:03Алсу после развода принялась активно ходить на свидания: Я не прагматичный человек 09:24Звезда фильмов о приключениях Шерлока Холмса перенесла серьезную операцию 08:41Киркоров поименно назвал заслуживших его доверие звезд: Всего несколько человек 08:03Сенсация: Цымбалюк-Романовская назвала имя новорожденной дочери и отца ребенка 06:46Соседов оценил шансы Лолиты вернуться на сцену после череды отмен ее концертов 03:27Меган Маркл поразила откровенным рассказом о жестоких издевательствах над ней 00:12Родившая первенца Заворотнюк сделала заявление: Разрывается сердце 21:04Басков поддержал оскандалившуюся Лолиту и сравнил ее с Овечкиным 20:06Юлия Ковальчук заговорила после унизительных высказываний Алексея Чумакова 19:55Через 40 дней после смерти: похоронивший отца Киркоров принял решение о дальнейшей карьере 19:08Застрявший в санузле сын Никаса Сафронова эпатировал публику 17:53Азиза после громкого скандала на ТВ покинула Москву
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи

Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи
147

Елена Этуш – третья жена легендарного актера театра и кино Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала их счастью. Но уже седьмой год Елена Евгеньевна – вдова...

У Елены Этуш появилось два увлечения – всевозможные сувениры с символикой Королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II и винтажные предметы, которые были изготовлены во времена ее долгого царствования. Купив себе недавно на предстоящий юбилей сумочку "как у Королевы" и духи, запах которых обожала правительница Туманного Альбиона, вдова решила собрать и небольшую коллекцию вещей, которыми пользовалась Ее Величество или же как-то связанных с ней. Но не тех, которые будут пылиться на полке, а которыми можно пользоваться ежедневно.

Только что на популярной международной интернет-площадке сделала новое приобретение – роскошный набор вилок 1953 года с символикой двора Виндзоров, посвященный коронации Елизаветы II, и сувенирный набор ложечек, посвященный тому же историческому событию и тоже 50-х годов прошлого века. Красота невероятная! Хотя цены не запредельны – от 70 до 100 евро (от 6700 до 9600 рублей).

Фото: архив Елены Этуш

"Я заказала их через свою, живущую в Италии, племянницу, а она мне в шутку: "Это все, или теперь на Букингемский дворец будешь копить?" – улыбается Елена Этуш.

Фото: архив Елены Этуш

При этом ее квартира в Гранатном переулке столицы вовсе не напоминает королевский дворец, как может показаться со стороны. "У меня обычная старомосковская квартира, где все пронизано духом Владимира Абрамовича, где сохраняется сложившаяся при нем атмосфера и обстановка", – рассказала Елена Евгеньевна.

Шоу-бизнес в Telegram

14 апреля 2025, 16:34
Фото: Социальные сети Елены Этуш
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сможете ли вы угадать советскую звезду по кадру из кино? Пройдите тест и вспомните любимых актеров

Скриншот: YouTube-канал &quot;Киностудия Горького&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

По теме

Слышно за версту: у 59-летней вдовы Этуша появился запах

"Достойный парень": вдова Этуша представила своего 22-летнего фаворита

Владимир Абрамович Этуш

Владимир Абрамович Этуш Актер

Готовящаяся к свадьбе Бородина оказалась близка к провалу: Такого безумия не видели давно

Готовящаяся к свадьбе Бородина оказалась близка к провалу: Такого безумия не видели давно
Ксения Бородина активно готовится к своему третьему замужеству. В этом году ведущая планирует связать свою судьбу с Николаем Сердюковым.

Скрытный Малахов отважился показать самое важное

Скрытный Малахов отважился показать самое важное
Андрей Малахов ведет закрытый от журналистов образ жизни. Телеведущий Андрей Малахов, известный своей скрытностью в отношении личной жизни, редко делится подробностями о своей семье, особенно о сыне.

Самочувствие заболевшего Петросяна значительно ухудшилось

Самочувствие заболевшего Петросяна значительно ухудшилось
Евгению Петросяну понадобилась помощь медиков. Здоровье народного артиста Евгения Петросяна в последнее время вызывает все больше беспокойства.

Олег Газманов чудом спасся от пожара

Олег Газманов чудом спасся от пожара
Команда Олега Газманова едва успела покинуть загоревшееся здание. Народный артист России Олег Газманов чудом спасся из пожара.

Скандал в "Сто к одному": Александра Гуревича унизили в юбилейном выпуске

Скандал в "Сто к одному": Александра Гуревича унизили в юбилейном выпуске
Александр Гуревич позволил себе нелицеприятные высказывания о России. В недавнем выпуске шоу "Сто к одному" на телеканале "Россия 1" неожиданно унизили Александра Гуревича, который являлся ведущим данного проекта с 1995 года.

Выбор читателей

12/04Сбт"Ради нее, кажется, он даже от меня уйдет": Валерия рассекретила страсть Пригожина 13/04ВскСемья покойной Жанны Фриске оказалась в долговой яме 13/04ВскВика Цыганова испытала отвращение при виде голого Валерия Леонтьева 13/04ВскОчередь из автомобилей и месячная выручка в магазине цветов: в Грязи отмечали день рождения Пугачевой 12/04СбтБрак принца Гарри и Меган Маркл трещит по швам 14/04ПндКороль Карл впервые заговорил о том, сколько ему осталось жить