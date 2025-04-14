Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи

Елена Этуш – третья жена легендарного актера театра и кино Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала их счастью. Но уже седьмой год Елена Евгеньевна – вдова...

У Елены Этуш появилось два увлечения – всевозможные сувениры с символикой Королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II и винтажные предметы, которые были изготовлены во времена ее долгого царствования. Купив себе недавно на предстоящий юбилей сумочку "как у Королевы" и духи, запах которых обожала правительница Туманного Альбиона, вдова решила собрать и небольшую коллекцию вещей, которыми пользовалась Ее Величество или же как-то связанных с ней. Но не тех, которые будут пылиться на полке, а которыми можно пользоваться ежедневно.

Только что на популярной международной интернет-площадке сделала новое приобретение – роскошный набор вилок 1953 года с символикой двора Виндзоров, посвященный коронации Елизаветы II, и сувенирный набор ложечек, посвященный тому же историческому событию и тоже 50-х годов прошлого века. Красота невероятная! Хотя цены не запредельны – от 70 до 100 евро (от 6700 до 9600 рублей).

"Я заказала их через свою, живущую в Италии, племянницу, а она мне в шутку: "Это все, или теперь на Букингемский дворец будешь копить?" – улыбается Елена Этуш.

При этом ее квартира в Гранатном переулке столицы вовсе не напоминает королевский дворец, как может показаться со стороны. "У меня обычная старомосковская квартира, где все пронизано духом Владимира Абрамовича, где сохраняется сложившаяся при нем атмосфера и обстановка", – рассказала Елена Евгеньевна.