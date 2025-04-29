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Вторник 29 апреля

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С пропавшей Жанной Агузаровой произошла беда

С пропавшей Жанной Агузаровой произошла беда
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О Жанне Агузаровой ходит много слухов.

Поклонники уникальной и всегда эпатажной Жанны Агузаровой встревожены последними известиями, касающимися их кумира. Как стало известно, с артисткой, которая уже долгие годы ведет достаточно пропала из медиапространства, предпочитая затворнический образ жизни, произошла беда: 62-летняя певица оказалась втянута в судебные разбирательства. Причиной, по имеющейся информации, послужила накопившаяся у звезды задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Сообщается, что имя Жанны Агузаровой фигурирует в исковом заявлении, поданном в суд в связи с неуплатой коммунальных счетов. Точная сумма финансовой претензии к экстравагантной исполнительнице публично не раскрывается. Тем не менее, судебное решение обязывает артистку в ближайшее время полностью погасить всю сумму долга.

Ситуация осложняется тем, что связаться с самой Жанной Агузаровой для получения комментария не представляется возможным – по сообщениям, она не отвечает на телефонные звонки.

Эта новость служит еще одним напоминанием о том, насколько редко "королева рок-н-ролла" появляется на публике. Одним из редких исключений стало ее недавнее яркое выступление на церемонии "Премия МУЗ-ТВ 2024. Возвращение", где она исполнила свои бессмертные хиты и была удостоена специальной награды "Легенда вне времени".

Однако даже этот триумфальный выход в свет спровоцировал не столько обсуждение музыкальных заслуг артистки, сколько разговоры о ее внешнем виде. Вновь возник ажиотаж, когда многие поклонники под темными очками певицы заметили нечто, похожее на нарисованный глаз, что породило слухи о возможных последствиях очередной пластической операции.

Стоит отметить, что облик Агузаровой уже давно существенно отличается от того, каким он был во времена ее выступлений в составе группы "Браво". Несколько лет назад певица кардинально изменила внешность, воспользовавшись услугами пластических хирургов. Тем не менее, несмотря на все изменения и редкие появления, каждый ее выход на публику по-прежнему становится настоящей сенсацией, а армия ее преданных поклонников продолжает испытывать к Жанне неизменную любовь и обожание.

Таким образом, информация о судебном иске по долгам за ЖКУ добавила еще один, увы, проблемный аспект в публичный образ загадочной "пропавшей" звезды, напоминая, что даже легенды эстрады могут сталкиваться с вполне житейскими, хоть и неприятными, трудностями.

Шоу-бизнес в Telegram

29 апреля 2025, 10:20
Жанна Агузарова. Фото: Youtube / @gaz_live
"КП"✓ Надежный источник

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