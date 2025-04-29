27 лет разницы: почему Кай Метов не спешит жениться на молодой возлюбленной после 10 лет отношений?

Кай Метов долго скрывал возлюбленную от общественности.

Отношения известного певца Кая Метова и его спутницы жизни, модели Анастасии Рожковой, вызывают неизменный интерес у публики. Пара вместе уже около десяти лет, но главным предметом обсуждений остается внушительная разница в возрасте – Анастасия моложе артиста на 27 лет. Такой разрыв, как отмечают светские обозреватели, продолжает шокировать многих.

Исполнитель суперхита "Position No2" долгое время предпочитал не афишировать свою личную жизнь, скрывая возлюбленную от широкой общественности. Однако со временем Кай Метов все же приоткрыл завесу тайны, признавшись в эфире передачи "Судьба человека", что его сердце несвободно и принадлежит именно Анастасии.

Сама Рожкова рассказывала, что их отношения начались с дружбы, ей просто нравилось общаться с певцом. Но постепенно дружеские чувства переросли в нечто большее. Девушка прекрасно знала о популярности Кая Метова и множестве его фанаток, но, несмотря на это, попробовала довериться и "рискнуть".

Молодая подруга уже 10 лет счастлива с артистом, демонстрируя стабильные отношения. Однако, несмотря на солидный срок в десять лет, пара так и не оформила свои отношения официально. Анастасия все эти годы остается в статусе "невесты" певца. Этот факт порождает множество вопросов и домыслов среди поклонников и журналистов.

Свою точку зрения на этот союз высказала близкая подруга Кая Метова, певица Татьяна Буланова. Она рассказала журналистам, что в статусе их отношений нет ничего предосудительного, и ее не смущает даже большая разница в возрасте. Буланова отметила, что хорошо знает и Анастасию, и Кая, и уверена, что у них "все в порядке".

Стоит добавить, что у Кая Метова есть трое детей от предыдущих отношений: дочь Кристина от первого брака, а также внебрачные дочь Анастасия и сын Рик. По словам самого артиста, Анастасия Рожкова быстро нашла общий язык со всеми его детьми, и они часто проводят время вместе, что свидетельствует о гармонии в семье.