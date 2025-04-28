Намекнувшая о беременности Бузова покинула Россию

Ольга Бузова сообщила о своем решении поклонникам.

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова, недавно спровоцировавшая активные слухи о возможном скором пополнении в семье, объявила о своем отъезде из России. Артистка сообщила поклонникам, что отправляется в длительное путешествие за пределы страны.

Бузова объяснила свой отъезд рабочими планами и необходимостью подготовить новые проекты. Обращаясь к своим подписчикам, она попрощалась "надолго", подчеркнув, что улетает "не без дела" и отправляется в "еще одно далеко путешествие". Цель этой поездки, по ее словам, — "заново удивлять" аудиторию и "радовать с экранов свою любимую страну".

Певица добавила, что уезжает "со спокойной душой", зная, что у ее слушателей есть ее музыка для весенних праздников. Как сообщает СМИ, в качестве примеров композиций, под которые можно "танцевать" или "жарить шашлыки на майских праздниках", она назвала свои хиты "Made in Russia", "Страна Аления", "Неверная", а для моментов грусти — песню "Верни".

Отъезд артистки привлек дополнительное внимание общественности именно потому, что произошел вскоре после того, как она сама дала повод для разговоров о беременности. Ранее в социальных сетях Бузова опубликовала фотографию, на которой она позировала рядом с детским автокреслом, сопроводив снимок неоднозначной подписью. Это было широко расценено как намек на скорое материнство.

Стоит отметить, что фигура Ольги Бузовой и ее деятельность регулярно вызывают неоднозначные реакции. Например, ранее музыкальный критик Сергей Соседов публично заявлял, что ему порой бывало стыдно за поведение артистки.

Пока точное место назначения и длительность путешествия Ольги Бузовой остаются неизвестными. Однако, судя по ее заявлениям, поклонникам стоит ожидать новых проектов и появления звезды на экранах, которые, возможно, уже были подготовлены во время ее зарубежной поездки.

