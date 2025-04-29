Экс-протеже Пугачевой раскрыл шокирующую правду о гонорарах Михаила Ефремова

Михаил Ефремов недавно освободился из тюремного заключения.

Сергей Савин, 40-летний исполнитель и актер, чья карьера получила мощный старт после триумфа в телепроекте "Фактор А" под покровительством самой Примадонны российской эстрады, Аллы Пугачевой, поделился своими наблюдениями относительно нашумевшего возвращения Михаила Ефремова на экраны после освобождения.

В интервью журналистам Савин раскрыл шокирующую правду о гонорарах Михаила Ефремова, которые, по некоторым данным, получает опальный актер – речь идет о суммах до 2,5 миллиона рублей за смену, что, как отмечают, превосходит даже расценки таких признанных звезд, как Дмитрий Нагиев.

Савин отметил, что до трагических событий стоимость работы Ефремова была вполне "рядовой". Размышляя о том, как произошедшее могло повлиять на рыночную ценность артиста, он привел слова, которые, по его воспоминаниям, часто говорила его знаменитая наставница. Согласно цитате, приписываемой Алле Пугачевой, "черный пиар" тоже является своего рода рекламой, и главное, чтобы о человеке говорили и писали, лишь бы это не был некролог.

У самого Сергея Савина имеется богатый опыт взаимодействия с медийным пространством, полученный, в том числе, благодаря его близким отношениям с Аллой Пугачевой в прошлом, которые, напомним, вызывали бурное обсуждение из-за 39-летней разницы в возрасте. Он, как никто другой, знаком с внутренней "кухней" шоу-бизнеса.

Возвращение Михаила Ефремова к профессиональной деятельности после выхода из колонии стало катализатором острых дискуссий в артистическом сообществе. В частности, народный артист Сергей Никоненко не постеснялся жестко высказаться, назвав Ефремова "убийцей", что вызвало незамедлительную и категоричную ответную реакцию, например, со стороны режиссера Акима Салбиева.

Комментируя эту противоречивую ситуацию, Савин с сожалением констатировал: история с произошедшим ДТП, несмотря на всю ее трагичность, парадоксальным образом оказалась "рабочим инструментом", способствующим увеличению стоимости актера на рынке развлекательной индустрии.

Таким образом, по мнению артиста, скандальная известность, даже связанная с тяжелым преступлением, в реалиях современного шоу-бизнеса может конвертироваться в повышенный интерес и, как следствие, более высокие гонорары.