Бородина оказалась на взводе прямо накануне свадьбы: Сердце болит постоянно

Ксения Бородина поделилась с подписчиками своими глубокими переживаниями накануне свадьбы.

Ведущая открыто рассказала о том, как эмоционально ей тяжело в это время. "Сердце болит постоянно", — призналась Ксения.

В преддверии важного события Бородина решила сделать паузу в подготовке и навестила свою бабушку Галину Ивановну, которая живет одна. Пожилая женщина, несмотря на свои 88 лет, сохраняет активность: читает газеты, обсуждает новости и следит за событиями в стране.

Однако возраст накладывает свои ограничения, и Ксения заметила, что память бабушки иногда подводит ее. "Моя милая… Что-то помнит идеально, а что-то забывает, и нам приходится объяснять все заново", — призналась знаменитость.

Ксения испытывает беспокойство за здоровье бабушки, ведь у нее нет никого, кто мог бы ухаживать за ней. Галина Ивановна отказывается от помощи сиделки и не хочет переезжать к внучке, что вызывает у Бородиной еще большее волнение.

"Я постоянно в разъездах и не могу быть рядом так часто, как хотелось бы", — сказала Ксения. Чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, она предложила установить в квартире бабушки камеры, чтобы иметь возможность следить за ней и реагировать в случае необходимости. Но даже это не смогло полностью успокоить ее душевные терзания.

"Я говорю ей: давай я найму сиделку, она будет с тобой круглосуточно. Но Галина Ивановна отказывается от чужих людей", — сокрушается телеведущая. Эта ситуация заставляет Ксению чувствовать себя беспомощной.

Бородина очень привязана к своей бабушке, ведь та фактически вырастила ее. Когда Ксения была маленькой, ее отец ушел из семьи, а мама вскоре вышла замуж за иностранца и уехала жить в Европу, оставив дочь на попечении своих родителей.