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Киркоров устроил разборки с автором надгробия скандально известного певца

Киркоров устроил разборки с автором надгробия скандально известного певца
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Филипп Киркоров инициировал судебное разбирательство с предпринимателем из Санкт-Петербурга.

Поводом для иска послужило, по мнению Киркорова, некачественное выполнение работ по укладке каменного пола в его квартире. Сообщается, что иск был зарегистрирован в Калининском районном суде в феврале 2025 года, недавно прошло первое заседание.

Певец требует от ответчика компенсацию в размере десяти миллионов рублей за ущерб, который, по его словам, был причинен из-за использования бракованного камня и нарушения строительных норм при выполнении работ. Киркоров утверждает, что на полу образовались трещины и сколы, что стало причиной его недовольства.

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов

Руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что истец требует от мастера не только основную сумму в размере 10 740 939 рублей, но и неустойку в размере 118 тысяч рублей, а также 90 тысяч рублей в качестве государственной пошлины.

Стоит отметить, что каменщик, на которого подал в суд Киркоров, занимается изготовлением каминов, лестниц и облицовкой стен и полов. Он также известен тем, что принимал участие в создании памятника скандальному певцу Михаилу "Горшку" Горшеневу на Богословском кладбище.

Шоу-бизнес в Telegram

28 апреля 2025, 19:18
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Телеграм-канал "Mash на Мойке"✓ Надежный источник

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