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Вторник 29 апреля

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Волочкова вслед за дочерью собралась замуж

Волочкова вслед за дочерью собралась замуж
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Анастасия Волочкова в выходные отметила свадебное торжество дочери.

На фоне радостного события в жизни своей дочери, известная балерина Анастасия Волочкова сама заявила о своем стремлении вновь обрести семейное счастье. Заслуженная артистка России поделилась своими матримониальными планами, давая интервью журналистам непосредственно на свадебном торжестве своей дочери Ариадны.

По словам Волочковой, у нее присутствует сильное желание создать собственный семейный очаг и воплотить в жизнь тот союз, о котором она давно мечтает. Артистка объяснила, что в данный момент пребывает в очень позитивном душевном состоянии, поскольку активно занимается любимым делом и творчеством. Она также подчеркнула, что не представляет свою жизнь без чувства любви и сейчас находится в этом состоянии.

Анастасия Волочкова отметила, что, несмотря на свой возраст, который уже не совпадает с 19 годами ее дочери, она чувствует, что у нее еще все впереди. Балерина добавила, что за свою жизнь стала свидетельницей самых разных примеров семейных отношений у других людей, наблюдая как за удачными попытками построить семью, так и за опытом, который оказывался не всегда успешным – включая случаи измен, разрывов, последующих примирений и даже жизни на разных концах света.

Напомним, дочь бывшей примы Большого Театра, Ариадна, недавно официально оформила отношения с Никитой Григоряном. Церемония бракосочетания и празднование состоялись в живописном особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Сама свадьба, по сообщениям, прошла в относительно сдержанном формате и была выдержана в стилистике "Гэтсби", согласно пожеланиям невесты. При этом сама Анастасия Волочкова, присутствуя на торжестве, по свидетельствам очевидцев, не осталась незамеченной и привлекла внимание.

Комментируя будущее семейной жизни дочери, Анастасия Волочкова особо отметила, что не планирует вмешиваться в личные дела Ариадны и давать ей советы относительно того, как ей следует выстраивать собственные отношения и семью. В качестве примера невмешательства артистка упомянула, что не стала рекомендовать дочери рассмотреть возможность заключения брачного контракта, который мог бы помочь урегулировать имущественные вопросы в случае возможного развода.

Шоу-бизнес в Telegram

29 апреля 2025, 06:43
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Гроздановасия
"Пятый канал"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
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