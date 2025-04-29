Внучка Пугачевой пострадала из-за репутации бабушки

Алла Пугачева в 2022 году покинула Россию.

Парадоксальная и неприятная ситуация сложилась вокруг одной из самых юных носительниц легендарной фамилии в России. Как сообщает СМИ, внучка Примадонны отечественной эстрады, которая приходится дочерью племяннику Аллы Пугачевой, оказалась в затруднительном положении. Речь идет о полной тезке самой Аллы Борисовны – маленькой Алле Пугачевой-младшей, которая, по имеющимся данным, не может участвовать в различных конкурсах на территории страны.

Причиной этих трудностей, как утверждается, стало общественное восприятие и репутация ее знаменитой бабушки. Из-за текущего положения и высказываний Аллы Борисовны, покинувшей Россию, тень падает даже на ее юную родственницу.

Сама девочка, комментируя изданию эту ситуацию, выразила свое расстройство, заявив, что из-за имени и фамилии ее не брали на некоторые конкурсы. При этом она с детской непосредственностью отметила, что ее так назвал папа, а фамилия — как есть, тем самым подчеркнув, что имя и фамилия – это ее данность, не зависящая от ее выбора или каких-либо действий.

Уточняется, что отцом девочки является сын покойного брата Аллы Пугачевой, который и принял решение назвать дочь в честь прославленной тети. Однако, по иронии судьбы, сама Алла Борисовна, несмотря на такое символическое родство и полное совпадение имен, так ни разу и не познакомилась лично с маленькой Аллой. Более того, согласно некоторым данным, легендарная певица вовсе не выходила на связь с этой частью своей семьи с тех пор, как в 2022 году приняла решение покинуть пределы России.