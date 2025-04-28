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Успенская бурно отреагировала на попытки дочери привлечь ее к занятию с шестом

Успенская бурно отреагировала на попытки дочери привлечь ее к занятию с шестом
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Любовь Успенская гордится успехами своей дочери.

Народная артистка Любовь Успенская, несмотря на свой возраст, перешагнувший отметку в 70 лет, по-прежнему демонстрирует впечатляющую энергию и отличную физическую форму, оставаясь яркой фигурой на российской эстраде. Неизменным спутником ее публичных появлений является и готовность к самоиронии.

Одним из таких моментов стала ее недавняя беседа с продюсером Георгием Иващенко в рамках "ШБ-шоу" на Musicbox во время премии "FB Женщина года". В ходе интервью Георгий затронул тему увлечений дочери певицы, Татьяны Плаксиной, и в шутку поинтересовался у Любови Залмановны, не хотела бы она сама освоить танцы с шестом. Реакция Успенской была бурной и полной кокетства.

Она с улыбкой ответила, что дочь действительно пытается привлечь ее к этому занятию, но сама она пока не пробовала и считает, что еще "не сошла с ума" для таких экспериментов.

В продолжение разговора певица не упустила возможности отметить свои достоинства, подчеркнув, что, по ее мнению, сохраняет прекрасную форму и выглядит модно. Она перечислила свои положительные качества, назвав себя "талантливой, хорошей матерью и потрясающей хозяйкой". Размышляя о том, чего ей еще недостает, Успенская упомянула наличие мужчины в жизни, добавив при этом, что это, скорее, мужчина должен думать, как сделать женщину "настоящей женщиной".

Отдельное место в беседе заняла тема отношений с ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Не секрет, что некоторое время назад их связывали очень непростые отношения, сопровождавшиеся серьезными разногласиями, и Татьяна даже покидала отчий дом.

Однако, как дала понять Успенская, те трудности остались в прошлом. Сегодня Татьяна успешно строит свою певческую карьеру и ведет активный образ жизни. Любовь Залмановна с заметной гордостью отзывается о дочери, отмечая ее положительные черты.

Певица выразила восхищение человеческими возможностями, заявив, что в этом плане ее дочь ее, конечно, иногда огорчала, но чаще — восхищала. Она описала Татьяну как трудолюбивого человека, который умеет продуктивно проводить время: танцевать, петь, сочинять музыку.

Особую радость у Успенской вызывает тот факт, что дочь "не бездельничает" и не проводит время в бесконечных "клубах и тусовках", как это свойственно, по ее мнению, многим молодым людям. Любовь Залмановна поблагодарила судьбу за то, что ее дочь "другая" и "не похожа на них", добавив, что, хотя у них были большие сложности, они давно уже их преодолели.

Сама Татьяна Плаксина также публично выражала искреннюю благодарность и любовь к своей родительнице. Она отмечала, что они вместе смогли пройти через "огонь и воду" и выйти "невредимыми" благодаря невероятной любви, которая их объединяет. Татьяна подчеркивала, что они всегда поддержат друг друга и протянут руку помощи.

Дочь Успенской называла мать своим "любимым слушателем", отмечала, что ее объятия самые теплые, и желала ей только чудес, чтобы ее душа всегда "ликовала и парила", чтобы Господь воздал ей за все ее переживания, а ее красота – как внутренняя, так и внешняя – продолжала цвести. Татьяна также выражала желание, чтобы мать радовалась каждому мгновению жизни, потому что, по ее словам, когда радуется она, радуется и ее сердце, и все, кто находится рядом.

Таким образом, несмотря на пережитые семейные драмы и сложности, Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина смогли найти общий язык и сейчас демонстрируют теплые и поддерживающие отношения, о чем певица не стесняется говорить открыто, параллельно сохраняя свой узнаваемый образ яркой и уверенной в себе артистки.

Шоу-бизнес в Telegram

28 апреля 2025, 14:45
Любовь Успенская. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"ШБ-шоу" ✓ Надежный источник

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