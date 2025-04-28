Едва вышедшая замуж Дайнеко предъявила мужу брачный договор

Виктория Дайнеко опровергла слухи о крупных долгах новоиспеченного мужа.

Певица Виктория Дайнеко, которая совсем недавно вновь связала себя узами брака, удивила общественность, заговорив о такой серьезной теме, как брачный договор, практически сразу после торжества.

О радостном событии Виктория сообщила лично, опубликовав фотографии и видео из ЗАГСа в Барвихе на своей официальной странице в социальных сетях. Для церемонии певица выбрала изящное платье цвета шампань, а ее избранник, бизнесмен Беркели Овезов, предпочел классический синий костюм. После официальной части молодожены отправились в ресторан, где отметили знаменательное событие в кругу близких и друзей.



Напомним, что Виктория Дайнеко приняла предложение руки и сердца от Беркели Овезова не так давно. Незадолго до свадьбы в Сети активно циркулировали слухи о крупных долгах бизнесмена и якобы невыплаченных алиментах на детей. Эту информацию Виктория тогда категорически опровергла.

И вот, едва успев обменяться кольцами, Виктория Дайнеко в свежем интервью вновь привлекла внимание к теме финансов и юридических аспектов брака, рассказав о пользе брачного договора. Певица заявила, что считает брачный договор очень полезным инструментом, независимо от того, является ли человек артистом или нет. Она также упомянула, что такой договор у нее уже был ранее, когда она выходила замуж в первый раз.

Такое заявление, сделанное сразу после недавней свадьбы, прозвучало для многих как прямой намек на то, что новый союз Виктории Дайнеко также скреплен юридическим соглашением, регулирующим имущественные вопросы. На фоне предшествовавших слухов о финансовом положении супруга эта информация вызвала бурные обсуждения в Сети.

