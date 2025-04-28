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Понедельник 28 апреля

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Куда сходить в Москве: афиша c 28 апреля по 4 мая

Куда сходить в Москве: афиша c 28 апреля по 4 мая
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"Это май-баловник, это май-чародей // Веет свежим своим опахалом..." – писал поэт Константин Фофанов. Сколько радости и чудес он нам готовит. А лучшие спектакли, фильмы и концерты из подборки "Дни.ру" добавят радости.

ТЕАТР

"Разговоры после погребения"

Ясмина Реза – современный драматург, француженка с русскими корнями, Ее называют автором бесспорных бестселлеров театра и "театральным хитмэйкером". За свою первую пьесу она получила престижную французскую премию Мольера. Режиссер Вадим Дубровицкий поставил по ней светлый спектакль о смерти, жизни и любви, где драма трагической утраты оборачивается историей счастливого обретения. В спектакле много мягкого юмора о взрослении и родственных узах, о том, что молодость не определяется возрастом. В ролях: Валентин Смирнитский, Евгений Дятлов, Роза Хайруллина, Алексей Вертко, Нелли Уварова, Татьяна Казючиц.

Фото: Дни.ру

28 апреля, на сцене LA’Театра (Хамовнический Вал, 34).

"Нас ждут"

В центре сюжета – история двух одиноких сердец: 82-летнего мужчины и 57-летней женщины, чьи жизни однажды пересеклись в одном доме. Он давно потерял свою семью, а она – мужа, с утратой которого так и не смогла справиться. Их первое знакомство — это не романтическая встреча, а столкновение двух характеров, двух судеб, двух миров. Но общие воспоминания и страх одиночества делают их беседы все глубже, искреннее и теплее. Они — беженцы из Польши, евреи, пережившие войну и потерявшие многое. Теперь они делятся воспоминаниями, спорят, подкалывают друг друга, учатся жить заново. В ролях: Алексей Шевченков, Нелли Уварова, Александр Резалин, Татьяна Мухина.

30 апреля, на сцене LA’Театра (Хамовнический Вал, 34).

Фото: Дни.ру

"Судьба по обмену"

Что такое судьба? Случайность или игра, где каждый ход имеет цену? Авторы пьесы, Михаил Барщевский и Павел Степанов и режиссер Игорь Скрипко, создали историю, которая держит в напряжении с первой до последней секунды. "Судьба — это не случайность, а игра, в которой каждый ход имеет цену", — говорит Барщевский, и его слова звучат как приговор. Дружба — она и правда существует? Деньги — благо или ловушка? А зло — миф или реальность, в которой мы сами виноваты? Мистическая атмосфера, свет, звук и неожиданные повороты сюжета затягивают с первой минуты. А развязка столь же неожиданна, непредсказуема, как и поразительно по своей реальности. В ролях: Вячеслав Манучаров и Александр Чернявский.

30 апреля, театр "Неформат" (на сцене Театра на Трубной).

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Финал"

12 августа 2012 года. Выставочный центр "Эрлс-Корт" в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределен. Но ещё мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов. В ролях: Денис Шведов, Юлия Ильина, Ирина Пегова, Дмитрий Губерниев, Игорь Костолевский, Сергей Шакуров, Михаил Тройник и другие. Режиссеры: Петр Зеленов, Владимир Пресняков, Олег Пресняков.

В кино с 8 мая.

Фото: Дни.ру

"Ради жизни на Земле"

Переплетение музыкальных, хореографических и драматических номеров составит эпическое полотно, на котором найдут отражение важнейшие этапы войны, письма с фронта родным и любимым, воспоминания солдат, подвиги тружеников тыла и партизан, салют победы и такие долгожданные слова Юрия Левитана: "Великая Отечественная война победоносно завершена!" Ведущими станут певица Юта и актер Антон Шагин. Среди участников – Нонна Гришаева, Марина Девятова, Аскар Абдразаков, Александр Ф. Скляр, Ярослав Сумишевский, Марк Тишман, Родион Газманов, Александра Воробьева.

10 мая, площадь Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Фото: Дни.ру

"Мелиховская весна"

Старейший в России театральный смотр спектаклей по произведениям Чехова или о Чехове состоится в этом году в 25-й раз. В афишу юбилейного фестиваля вошло больше 20 спектаклей, а международную программу представят постановки из Белоруссии, Казахстана и Китая. Он откроется "Чайкой" Малого драматического театра — Театра Европы в постановке Льва Додина. А самым необычным опытом для зрителей международной программы обещает стать "Чайка" Сычуаньского народного художественного театра из Поднебесной.

С 23 мая по 1 июня, музей-заповедник "Мелихово".

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

28 апреля 2025, 10:24
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Главные ошибки тревожных людей: как перестать бороться с собой и начать жить

Главные ошибки тревожных людей: как перестать бороться с собой и начать жить
Многие из нас привыкли считать тревогу чем-то вроде плохой привычки: от нее нужно как можно быстрее избавиться, "взять себя в руки", перестать накручивать, не паниковать. Но тревожность – это не слабость и не каприз. Она мешает принимать решения, наслаждаться моментом, строить отношения, заботиться о себе, развиваться, достигать амбициозных целей. Ксения Соболева, клинический психолог, координатор кластера психологии и психотерапии Health Buddy рассказывает как распознать тревожность и суметь с ней совладать. Тревожность ― это не просто эпизодическое беспокойство, а состояние, которое может стать хроническим и перейти, например, в генерализованное тревожное расстройство.

Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля

Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля
В Москве каждый день происходит столько интересно, захватывающего, увлекательного!.. Не растеряться в океане событий поможет подборка лучших событий по версии "Дни.ру". ПРОЕКТ"Шесть персонажей с вопросами к автору"Этот экспериментальный проект, перформанс на стыке литературы и театра дает возможность переосмысления романа средствами театрального искусства.

Язык – враг твой: 8 фраз, которые не стоит говорить мужчине

Язык – враг твой: 8 фраз, которые не стоит говорить мужчине
В личных отношениях важны не только поступки, но и слова – они оказывают значительное влияние на эмоциональное состояние. Поэтому каждая женщина должна понимать, что некоторые выражения способны ранить мужчин. Это связано с их самооценкой и восприятием своей роли в паре. Безобидные на первый взгляд фразы могут расцениваться как критика и провоцировать конфликты. О том, от каких слов лучше отказаться, чтобы сохранить любовь и доверие избранника, рассказывает Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин. Фраза 1.

Как бороться с синдромом хронической усталости?

Как бороться с синдромом хронической усталости?
Многие люди сталкиваются с таким состоянием, когда кажется, что энергии нет совсем, постоянно тянет ко сну, и даже после полноценного отдыха чувство усталости не проходит. Это может быть признаком синдрома хронической усталости (СХУ), серьезного состояния, которое значительно отличается от обычной, временной усталости. Обо всем этом рассказала клинический психолог Наталья Ладатко. СХУ – это не просто чувство сонливости после тяжелого рабочего дня.

Начался прием заявок на участие в пятой Московской неделе моды

Начался прием заявок на участие в пятой Московской неделе моды
С 28 августа по 2 сентября в Москве пройдет пятая Московская неделя моды. Мероприятие обещает стать ярким событием для всех любителей fashion-индустрии. Основная площадка мероприятия — живописный парк «Зарядье», который станет центром притяжения для дизайнеров, модных экспертов и поклонников стиля.

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