Куда сходить в Москве: афиша c 28 апреля по 4 мая

"Это май-баловник, это май-чародей // Веет свежим своим опахалом..." – писал поэт Константин Фофанов. Сколько радости и чудес он нам готовит. А лучшие спектакли, фильмы и концерты из подборки "Дни.ру" добавят радости.

ТЕАТР

"Разговоры после погребения"

Ясмина Реза – современный драматург, француженка с русскими корнями, Ее называют автором бесспорных бестселлеров театра и "театральным хитмэйкером". За свою первую пьесу она получила престижную французскую премию Мольера. Режиссер Вадим Дубровицкий поставил по ней светлый спектакль о смерти, жизни и любви, где драма трагической утраты оборачивается историей счастливого обретения. В спектакле много мягкого юмора о взрослении и родственных узах, о том, что молодость не определяется возрастом. В ролях: Валентин Смирнитский, Евгений Дятлов, Роза Хайруллина, Алексей Вертко, Нелли Уварова, Татьяна Казючиц.

28 апреля, на сцене LA’Театра (Хамовнический Вал, 34).

"Нас ждут"

В центре сюжета – история двух одиноких сердец: 82-летнего мужчины и 57-летней женщины, чьи жизни однажды пересеклись в одном доме. Он давно потерял свою семью, а она – мужа, с утратой которого так и не смогла справиться. Их первое знакомство — это не романтическая встреча, а столкновение двух характеров, двух судеб, двух миров. Но общие воспоминания и страх одиночества делают их беседы все глубже, искреннее и теплее. Они — беженцы из Польши, евреи, пережившие войну и потерявшие многое. Теперь они делятся воспоминаниями, спорят, подкалывают друг друга, учатся жить заново. В ролях: Алексей Шевченков, Нелли Уварова, Александр Резалин, Татьяна Мухина.

30 апреля, на сцене LA’Театра (Хамовнический Вал, 34).

"Судьба по обмену"

Что такое судьба? Случайность или игра, где каждый ход имеет цену? Авторы пьесы, Михаил Барщевский и Павел Степанов и режиссер Игорь Скрипко, создали историю, которая держит в напряжении с первой до последней секунды. "Судьба — это не случайность, а игра, в которой каждый ход имеет цену", — говорит Барщевский, и его слова звучат как приговор. Дружба — она и правда существует? Деньги — благо или ловушка? А зло — миф или реальность, в которой мы сами виноваты? Мистическая атмосфера, свет, звук и неожиданные повороты сюжета затягивают с первой минуты. А развязка столь же неожиданна, непредсказуема, как и поразительно по своей реальности. В ролях: Вячеслав Манучаров и Александр Чернявский.

30 апреля, театр "Неформат" (на сцене Театра на Трубной).

СКОРО

"Финал"

12 августа 2012 года. Выставочный центр "Эрлс-Корт" в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределен. Но ещё мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов. В ролях: Денис Шведов, Юлия Ильина, Ирина Пегова, Дмитрий Губерниев, Игорь Костолевский, Сергей Шакуров, Михаил Тройник и другие. Режиссеры: Петр Зеленов, Владимир Пресняков, Олег Пресняков.

В кино с 8 мая.

"Ради жизни на Земле"

Переплетение музыкальных, хореографических и драматических номеров составит эпическое полотно, на котором найдут отражение важнейшие этапы войны, письма с фронта родным и любимым, воспоминания солдат, подвиги тружеников тыла и партизан, салют победы и такие долгожданные слова Юрия Левитана: "Великая Отечественная война победоносно завершена!" Ведущими станут певица Юта и актер Антон Шагин. Среди участников – Нонна Гришаева, Марина Девятова, Аскар Абдразаков, Александр Ф. Скляр, Ярослав Сумишевский, Марк Тишман, Родион Газманов, Александра Воробьева.

10 мая, площадь Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

"Мелиховская весна"

Старейший в России театральный смотр спектаклей по произведениям Чехова или о Чехове состоится в этом году в 25-й раз. В афишу юбилейного фестиваля вошло больше 20 спектаклей, а международную программу представят постановки из Белоруссии, Казахстана и Китая. Он откроется "Чайкой" Малого драматического театра — Театра Европы в постановке Льва Додина. А самым необычным опытом для зрителей международной программы обещает стать "Чайка" Сычуаньского народного художественного театра из Поднебесной.

С 23 мая по 1 июня, музей-заповедник "Мелихово".