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Вторник 29 апреля

03:2427 лет разницы: почему Кай Метов не спешит жениться на молодой возлюбленной после 10 лет отношений? 00:03"Никто не догадывается, через что я прохожу": Анна Седокова сделала шокирующее признание после смерти Яниса Тиммы 20:51Ургант отреагировал на сообщение о его отъезде из России: До встречи 20:00Певица Валерия и Пригожин проболтались о беременности Тодоренко на закрытой вечеринке 19:18Киркоров устроил разборки с автором надгробия скандально известного певца 18:21Кудрявцева покинула Москву вместе с дочерью на фоне слухов о проблемах с мужем 17:00Агузарова нажила серьезные финансовые проблемы: суд вынес решение 15:32Стало известно о состоянии 88-летней Немоляевой после серьезной операции на сердце 15:26"Разбился в автокатастрофе": Киркоров посвятил клип погибшему в Америке другу 14:45Успенская бурно отреагировала на попытки дочери привлечь ее к занятию с шестом 13:27Девушка Тимати показала нестандартную реакцию рэпера на новость о пополнении 11:53Едва вышедшая замуж Дайнеко предъявила мужу брачный договор 11:16"Он принял решение": Киркоров отреагировал на переезд "Новой волны" Крутого в Казань 10:56Намекнувшая о беременности Бузова покинула Россию 10:24Куда сходить в Москве: афиша c 28 апреля по 4 мая 10:05Викторию Боню срочно эвакуировали с Эвереста 09:27Дима Билан перестал скрывать дату своей свадьбы 08:27"Думаете, что он случайно выпал из окна? Нет, ребята": Отар Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова 04:10Алсу отказалась от всех претензий к бывшему мужу 00:55Гарик Харламов признался, что серьезно болен 18:31Наташа Королева шокировала публику, признавшись в серьезной проблеме 15:59"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха 14:17Ирина Салтыкова сильно пострадала в Москве: С ума сойду 13:52"Любимая Золушка": Киркоров с огромным букетом роз приехал на могилу Сенчиной 10:23Добро и зло: 5 книг с сюжетом, раскрывающим эти "вечные" понятия 05:42"Мир перевернулся, но я стою": переживший ампутацию Костомаров шокировал поклонников 01:41Телеведущая Елена Ханга покинула Россию и отправилась на родину 00:48Приемная мать вышла на сцену и прервала концерт Киркорова важным заявлением 21:21Вокруг клиники Тимура Хайдарова опять разгорелся скандал 17:10Вокруг квартиры Нонны Мордюковой разгорелся нешуточный конфликт 14:03Завершивший карьеру Леонтьев готов выступить перед россиянами за громадные деньги 11:43Киркоров на 40-й день смерти отца отслужил панихиду на могиле святой Ксении Петербургской 09:57Сестра Жанны Фриске заехала в квартиру, предназначенную ее сыну Платону 06:41Жасмин сделала резонансное заявление после свадьбы сына: Не доверяю в последнее время 03:16Народный артист бросил камень в огород Нагиева: Переоценивает свою значимость 00:48Поклонники в шоке: к пострадавшему на концерте Филиппу Киркорову вызвали "скорую" 00:24С Боней случилось ужасное во время восхождения на гору: Это было очень страшно 21:18Лолита публично призналась, что следит за жизнью Александра Цекало 20:10Филипп Киркоров отказался скорбить по отцу 19:38Уехавшая Пугачева продолжает зарабатывать на россиянах 18:19Столкнувшийся с серьезными проблемами Аркадий Укупник решился на радикальный шаг 17:44Королевский эксперт раскрыл "тайну" отсутствия монарха на похоронах Папы Римского 16:31"Ребенок борется за право проживать с папой": адвокат расскрыла правду о конфликте Прилучного и Муцениеце 15:26Лариса Гузеева сделала громкое заявление об уходе Василисы Володиной из шоу "Давай поженимся!": Так низко 14:06Тест: угадайте названия боевиков из СССР по одному кадру 13:16Чурикова прогнулась под давлением Шаляпина после острого разговора: Осознала свой провал 12:33В разделе имущества Алсу и Абрамова поставлена точка: суд вынес решение 11:15У обратившегося к медикам народного артиста Никоненко нашли опухоль 10:16Заворотнюк решилась на омолаживающую процедуру сразу после родов: Буду пугать прохожих 08:52Казьмина перенесла сложную операцию на нос с использованием трансплантата
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"Никто не догадывается, через что я прохожу": Анна Седокова сделала шокирующее признание после смерти Яниса Тиммы

"Никто не догадывается, через что я прохожу": Анна Седокова сделала шокирующее признание после смерти Яниса Тиммы
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Анна Седокова не стала скрывать правду о своем состоянии.

Жизнь певицы Анны Седоковой изменилась после трагической смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, ушедшего из жизни в декабре прошлого года. Это событие стало тяжелым потрясением для звезды, а последовавший за ним шквал критики и хейта, в том числе от семьи спортсмена, лишь усугубил ее состояние.

Многие осуждают артистку за то, что она, по их мнению, слишком быстро вернулась к активной деятельности: выступлениям на сцене и записи новых песен. Не утихают разговоры и о ее нарядах, которые часто называют слишком откровенными для светских мероприятий, особенно в свете недавней трагедии.

Устав от постоянных домыслов и осуждения, Анна Седокова решила сделать откровенное заявление о своих истинных чувствах и переживаниях, чтобы расставить все точки над "i". В своем личном блоге певица опубликовала эмоциональный видеоролик, который контрастно демонстрирует два состояния: сначала Анна предстает со слезами на глазах, показывая свою внутреннюю боль, а затем — в своем привычном, безупречно роскошном образе.

Этим видеообращением Седокова хотела показать разрыв между своим внешним видом и тем, что происходит у нее на душе. В подписи к ролику она откровенно написала: "Никто не догадывается, через что я прохожу, потому что чем хуже мне, тем лучше я пытаюсь выглядеть, чтобы никто не заметил и не узнал".

Певица подчеркнула важность говорить правду о своем внутреннем состоянии, считая, что только так можно противостоять многочисленным слухам и домыслам, возникшим после трагедии.

Жизнь певицы Анны Седоковой изменилась после трагической смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, ушедшего из жизни в декабре прошлого года. Это событие стало тяжелым потрясением для звезды, а последовавший за ним шквал критики и хейта, в том числе от семьи спортсмена, лишь усугубил ее состояние.

Шоу-бизнес в Telegram

29 апреля 2025, 00:03
Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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