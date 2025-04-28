Ургант отреагировал на сообщение о его отъезде из России: До встречи

Иван Ургант вышел на связь с поклонниками. Шоумен сделал заявление из Москвы после того, как завершил свой гастрольный тур по Европе.

Телеведущий поделился своими впечатлениями от поездки, а также поблагодарил зрителей за поддержку. В своем блоге Ургант опубликовал видео, на котором он прогуливается по Садовому кольцу, с улыбкой рассказывая о своих приключениях за границей.

Он отметил, как приятно видеть знакомые лица на своих выступлениях и как важно для него было общение с фанатами. "Хочу сказать огромное спасибо тем зрителям, которые прилетали из России, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Владивостока. Мы по вам тоже очень скучаем", — искренне признался артист.

Ургант также не упустил возможности пошутить над слухами о том, что он не живет в Москве. "Думаю, что совсем скоро увидимся. До встречи. С любовью, ваш мираж", — с легкой иронией добавил Иван.

Напомним, что Ургант продолжает выступать со своей авторской программой, которая ранее транслировалась на Первом канале. Шоу артиста всегда отличались остроумием и оригинальным юмором на экране, за что его полюбили тысячи зрителей по всей стране и за ее пределами.