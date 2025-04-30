Галустян ошарашил внезапным заявлением о разводе с женой после 18 лет брака

Михаил Галустян шокировал общественность известием о разводе с супругой Викторией Штефанец.

Удивление публики усилил тот факт, что пара провела вместе 18 лет. В своем официальном заявлении в социальных сетях 45-летний комик сообщил, что они с Викторией приняли решение идти разными путями, не вдаваясь в детали причин разрыва.

"Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами", — написал Галустян.

Это заявление стало неожиданным для многих, ведь пара всегда казалась образцом крепкой семьи. Михаил и Виктория поблагодарили друг друга за годы, проведенные вместе, и выразили надежду на дальнейшую дружбу.

Интересно, что их знакомство началось более 20 лет назад. Они встретились 9 мая 2003 года на вечеринке в краснодарском клубе. В тот момент Виктории было всего 17 лет, а Михаилу — 23. Их отношения быстро развивались, и уже 7 июля 2007 года они узаконили свои чувства. Пара отметила два свадебных торжества: одно прошло в Москве, а второе — в Армении, где они соблюли все традиции.

У супругов есть две дочери: 14-летняя Эстелла и 13-летняя Элина. Галустян всегда с гордостью говорил о своих детях, делясь моментами из их жизни с поклонниками. Теперь, после развода, многие задаются вопросом, как это повлияет на их семью и воспитание дочерей.