Валентина Иванова якобы "случайно" опубликовала личное видео в Сети.

В светской хронике активно обсуждают новое возможное пополнение в семье известного российского рэпера Тимати (Тимура Юнусова). Его нынешняя спутница жизни, модель Валентина Иванова, сама стала источником громкой новости, заявив о своей беременности.

Сенсационное заявление прозвучало в весьма нетривиальной манере. Девушка Тимати показала нестандартную реакцию рэпера на новость о пополнении. Валентина Иванова разместила в своем профиле в социальных сетях видеоролик, который, по всей видимости, был снят для демонстрации момента, когда она якобы "случайно" сообщает о своем положении самому Тимуру Юнусову.

На кадрах видео Валентина запечатлена в машине, разговаривающей по телефону. В этот момент в автомобиль садится Тимати. Модель, продолжая беседу, произносит фразу, которая тут же привлекает внимание: она сообщает, что только накануне сделала тест, и оказалось, что она беременна. Далее фокус камеры перемещается, демонстрируя выражение явного удивления на лице рэпера.

Ранее журналисты уже поднимали тему предполагаемой беременности Ивановой, ссылаясь на инсайдеров из окружения артиста, которые указывали на ранние сроки. Теперь же, после публикации столь прямого, пусть и инсценированного, заявления, интернет-аудитория активно обсуждает его подлинность.

Часть пользователей в комментариях выражает сомнение в реальности происходящего, считая ролик хорошо спланированной постановкой. Другие же вспоминают предыдущие отношения Тимати с матерями его детей — моделями Аленой Шишковой (мать Алисы) и Анастасией Решетовой (мать Ратмира), отмечая, что ни с одной из них артист так и не оформил брак официально.