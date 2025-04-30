С треском провалившаяся из-за опасного вируса Боня оставила жуткое послание: Меня нет

Виктория Боня оставила пугающее послание в социальных сетях.

После неудачной попытки покорить Эверест, где на высоте пять тысяч метров она столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, Боня решила сделать паузу в своей активной жизни. На высоте у нее началось кислородное голодание, что вынудило ее спуститься на более низкую отметку. По словам Виктории, причиной ее недомогания стал опасный вирус.

После того как она вернулась на безопасную высоту, Боня вновь вышла на связь с подписчиками, сообщив о своем состоянии. Ее слова были полны тревоги. "Господи! Я вчера чуть не умерла от боли. Мне нужно восстановиться", — написала с треском провалившаяся звезда.

Блогер объявила, что ее аккаунт будет вести команда, пока сама она сосредоточится на восстановлении.

"Думаю, мне пора сосредоточиться на себе. В Телеграме я иногда буду писать и выкладывать голосовые сообщения, но на этом все. Меня нет!", — подытожила Виктория.

Стоит отметить, что Боня не собирается отказываться от своей мечты о восхождении на Эверест. Она планирует провести несколько дней в Катманду для восстановления и лечения. "Врач сказал, что у меня вирус, и мне нужно 3–4 дня, чтобы выздороветь", — поделилась она с фолловерами.