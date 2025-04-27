Наташа Королева шокировала публику, признавшись в серьезной проблеме

Наташа Королева поделилась своим секретом.

Известная своей любовью к ярким и порой весьма смелым образам певица Наташа Королева вновь сумела удивить и даже спровоцировать обсуждение среди своих поклонников и недоброжелателей. На днях артистка появилась на публике в весьма дерзком виде, который не остался незамеченным, а за кулисами сделала неожиданное признание о своем самочувствии.

Наташа Королева стала одной из участниц масштабного концерта "Золотые хиты" от телеканала Муз-ТВ. В этот вечер звезда была в ударе и вышла на сцену, чтобы исполнить свой вечный хит – "Желтые тюльпаны". Зал встретил ее восторженно, подпевая каждой строчке любимой песни.

Однако все внимание зрителей приковал не столько вокал, сколько ее сценический наряд. Королева появилась в эффектном, но весьма необычном для ее возраста образе: юбка плиссе, клетчатая рубашка, дерзкая куртка-косуха, стильные гольфы и обувь на массивной подошве. Такой смелый выбор мгновенно вызвал бурную реакцию.

Часть публики восхитилась молодежным прикидом артистки, окрестив его "нарядом пионерки". Но нашлись и те, кто выступил с критикой, заявляя, что в возрасте Наташи Королевой стоит одеваться "посолиднее".

Сама певица, кажется, была готова к подобным комментариям и дала резкий ответ злопыхателям через журналистов. Она иронично заявила, что является и пионеркой, и комсомолкой. Артистка также добавила, что автором этого смелого образа является она сама, без помощи стилистов.

Ничего не предвещало неприятностей и, казалось, что певица весьма довольна приемом и собой. Однако за кулисами выяснилось, что не все так гладко. Звезда пожаловалась на недомогание, признавшись, что у нее возникли проблемы с голосом.

Наташа обеспокоенно рассказала, что осипла, и не знает, из-за чего это произошло. Она предположила, что, возможно, причина в аллергии, поскольку сейчас в Москве все цветет. При этом певица призналась, что пока никак не лечит свой голос, упомянув лишь, что ей посоветовали лечиться гвоздикой.

Напомним, ранее стало известно, что от аллергии страдает другая артистка. Ирина Салтыкова призналась, что буквально "сходит с ума" из-за цветения березы в столице.