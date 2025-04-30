Потерявшая терпение Ляйсан Утяшева поделилась семейной проблемой

Отношения Ляйсан Утяшевой и Павла Воли являются примером для многих звезд шоу-бизнеса.

Союз известной гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой с популярным резидентом Comedy Club Павлом Волей, заключенный в 2012 году, часто называют образцом идеальных семейных отношений. Пара, воспитывающая двоих детей – сына Роберта и дочь Софию – публично демонстрирует полное взаимопонимание и, кажется, совершенно обходится без ссор. Ляйсан неизменно отзывается о своем супруге с большой теплотой и гордостью, в то время как Павел при любой возможности выражает ей свою любовь и восхищение.

Однако даже в самой гармоничной семейной жизни находятся поводы для легкой иронии и бытовых зарисовок, которые оказываются знакомы многим. Недавно Ляйсан Утяшева приоткрыла завесу над одной такой ситуацией, опубликовав в своем блоге забавное видео, иллюстрирующее реальность совместного быта с комиком.

Предметом "семейной проблемы" стал обыкновенный металлический болт. Ляйсан обнаружила его оставленным на кухонной поверхности, видимо, после каких-то домашних дел супруга. Вместо того чтобы сразу убрать предмет, она решила оставить его на месте, предположительно, в ожидании, что Павел сам заметит свою "потерю" и наведет порядок. К ее удивлению или, возможно, ожиданию, болт пролежал на видном месте целых две недели! Все это время Утяшева, как можно догадаться, молча наблюдала за ним, возможно, с нарастающим недовольством.

В итоге, чаша терпения телеведущей оказалась переполнена. Она приняла решительные меры и самостоятельно избавилась от бесхозного предмета, отправив его в мусорное ведро. И тут же сработал известный "закон подлости": едва Ляйсан убрала болт, как он немедленно понадобился Павлу. В опубликованном видеоролике запечатлен момент, когда муж поинтересовался у нее, не видела ли она его болт, который он "здесь оставлял". Ляйсан же с невозмутимым видом ответила, что не видела.

Комментируя эту узнаваемую многими бытовую коллизию, ведущая популярного шоу "Выжить в Самарканде" сопроводила видео емкой фразой, заявив, что "все мы бываем немного Павел".

Реакция публики не заставила себя ждать. Поклонники звездной пары с энтузиазмом восприняли эту бытовую сценку, оценив ее юмор и жизненность. В комментариях многие подписчики признавались, насколько знакомой им показалась эта ситуация.

Пользователи с юмором комментировали забывчивость Павла, отмечали, что "весь мужской пол немного Павел", а кто-то узнавал в ситуации самого себя, признаваясь, что является тем человеком, "который любит все выбрасывать". Другие делились личным опытом, рассказывая, как они научились с "наглым лицом" говорить, что выбросили такие вещи, или как их мужья регулярно "проверяют мусорку". В целом, пользователи выразили восхищение легкостью и юмором, с которыми супруги относятся к подобным мелочам, пожелав им всех благ.