Певица Валерия и Пригожин проболтались о беременности Тодоренко на закрытой вечеринке

Стало известно о беременности Регины Тодоренко. Валерия и Иосиф Пригожин на афтепати шоу "Маска" неосторожно проговорились о том, что ведущая ждет третьего ребенка.

Вечеринка, на которой состоялся этот разговор, была запечатлена на видео, которое опубликовал в социальных сетях певец Жан Милимеров. В ходе беседы Валерия отметила, как быстро пролетел шестой сезон шоу, и с улыбкой добавила, что на проекте уже родилось множество детей.

Она с гордостью сообщила, что стала бабушкой дважды. Иосиф Пригожин с улыбкой добавил, что Тодоренко будет мамой в третий раз. Эти заявление стало настоящей сенсацией и вызвало бурю обсуждений среди поклонников пары.

Информация о беременности Регины подтвердилась благодаря инсайдеру издания Super. Стоит отметить, что ведущая и ее супруг Влад Топалов уже воспитывают двоих сыновей — Михаила и Мирослава. В недавних интервью Регина не раз говорила о своей мечте стать многодетной матерью и о том, как ей хочется подарить своим детям брата или сестру.

Ранее Тодоренко делилась своими мыслями о процедурах ухода за лицом и о страхах, связанных с уколами красоты. Несмотря на популярность инъекций среди многих женщин, знаменитость предпочитает обходиться без них, выбирая более традиционные методы ухода.

Регина рассказала о процедурах, которые она использует для поддержания молодости и свежести лица. Среди них — освежающие уходы и микротоковая терапия, которые помогают подтянуть кожу и сделать контуры лица более четкими.