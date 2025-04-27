"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

Особняк Мясникова в центре Петербурга был построен в необорочном стиле в середине XIX века. Здесь бывали физиолог Иван Павлов, политик Александр Керенский, адвокат Федор Плевако. Именно это место с историей и выбрала для своей свадьбы Ариадна Волочкова – дочь балерины Анастасии Волочковой.

Подготовкой свадебной церемонии занималась сама Ариадна, не посвящая в детали знаменитую мать. "Я не знаю, кто свидетели даже, – призналась Волочкова. – Знаю лишь, что буду говорить первый тост, после которого спою для гостей песню "Мне нравится, что вы больны не мной", на которую меня благословила Алла Пугачева.

Ариадна Волочкова решила, что свадьба должна пройти в стиле фильма и книги "Великий Гэтсби" – в атмосфере начала XX века. Поэтому гости пришли одеты в стеклярус, перья, стразы, меха. Сама балерина всея Руси появилась в золотом и богато расшитом платье в пол с накидкой работы дизайнера Аники Керимовой. И затмила всех – настоящая королева-мать!

Правда, родителей зятя Волочковой в особняке не было. "Я, к сожалению, не знакома с родителями Никиты, – вздыхает Волочкова. – Не получилось пока. Не будет их и на свадьбе сегодня. Просто Ариадна собрала только друзей из Санкт-Петербурга. Возможно, увижу моих свата и сваху теперь на свадьбе Ариши в Москве летом".

В качестве свадебного подарка Волочкова преподнесла дочери эксклюзивный вариант ожерелья, браслета, кольца и серег из жемчуга – символа чистоты. А еще оплатила шикарный свадебный торт в виде белых роз за 50 тысяч рублей и договорилась с особняком Мясникова, который к свадьбе красиво декорировали.

"Я хочу, чтобы она запомнила этот день, как праздник, – говорит Волочкова. – И хочу, чтобы Ариадна жила в любви. Просто помню, что когда начала жить с отцом Ариши Игорем Вдовиным, то счастье мое длилось примерно четыре с половиной года. Потом случились не очень приятные момента. И мама стала меня пилить: "Настя, я же тебе говорила, предупреждала, что он заберет у тебя все деньги". Но я ответила ей, что четыре с половиной года была реально счастлива и жила в розовых очках, любила и верила этому человеку".

При этом советовать наследнице заключить брачный контракт Волочкова не собирается. "Я не хочу уподобляться моей маме, влезать и что-то советовать, – говорит балерина. – Сама я, кстати, не ставила штамп в паспорте только лишь по той причине, что понимала: в случае развода делить будем все мое!"

На свадьбу дочери Волочкова пригласила несколько, дружеских ей самой камер и журналистов. Хотя сама Ариадна и не хотела публичности, поскольку не любит выставлять свою жизнь напоказ. "Но когда начались разговоры о том, что, мол мы – не публичные люди и не хотим прессы на свадьбе, я ответила, что тогда Никите надо было брать в невесту Машу с Уралмаша, а не дочь Волочковой".

Целоваться под прицелами камер и крики "Горько!" дочь Волочковой по этой же причине отказалась. И поспешила в зал для гостей, куда прессу уже не пускали. Известно лишь, что приглашенным предложили ужин из четырех блюд, включая каре барашка. Было много устриц и два вида десерта.