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Воскресенье 27 апреля

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"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха
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Особняк Мясникова в центре Петербурга был построен в необорочном стиле в середине XIX века. Здесь бывали физиолог Иван Павлов, политик Александр Керенский, адвокат Федор Плевако. Именно это место с историей и выбрала для своей свадьбы Ариадна Волочкова – дочь балерины Анастасии Волочковой.

Подготовкой свадебной церемонии занималась сама Ариадна, не посвящая в детали знаменитую мать. "Я не знаю, кто свидетели даже, – призналась Волочкова. – Знаю лишь, что буду говорить первый тост, после которого спою для гостей песню "Мне нравится, что вы больны не мной", на которую меня благословила Алла Пугачева.

Фото: Дни.ру

Ариадна Волочкова решила, что свадьба должна пройти в стиле фильма и книги "Великий Гэтсби" – в атмосфере начала XX века. Поэтому гости пришли одеты в стеклярус, перья, стразы, меха. Сама балерина всея Руси появилась в золотом и богато расшитом платье в пол с накидкой работы дизайнера Аники Керимовой. И затмила всех – настоящая королева-мать!

Фото: Дни.ру

Правда, родителей зятя Волочковой в особняке не было. "Я, к сожалению, не знакома с родителями Никиты, – вздыхает Волочкова. – Не получилось пока. Не будет их и на свадьбе сегодня. Просто Ариадна собрала только друзей из Санкт-Петербурга. Возможно, увижу моих свата и сваху теперь на свадьбе Ариши в Москве летом".

Фото: Дни.ру

В качестве свадебного подарка Волочкова преподнесла дочери эксклюзивный вариант ожерелья, браслета, кольца и серег из жемчуга – символа чистоты. А еще оплатила шикарный свадебный торт в виде белых роз за 50 тысяч рублей и договорилась с особняком Мясникова, который к свадьбе красиво декорировали.

Фото: Дни.ру

"Я хочу, чтобы она запомнила этот день, как праздник, – говорит Волочкова. – И хочу, чтобы Ариадна жила в любви. Просто помню, что когда начала жить с отцом Ариши Игорем Вдовиным, то счастье мое длилось примерно четыре с половиной года. Потом случились не очень приятные момента. И мама стала меня пилить: "Настя, я же тебе говорила, предупреждала, что он заберет у тебя все деньги". Но я ответила ей, что четыре с половиной года была реально счастлива и жила в розовых очках, любила и верила этому человеку".

Фото: Дни.ру

При этом советовать наследнице заключить брачный контракт Волочкова не собирается. "Я не хочу уподобляться моей маме, влезать и что-то советовать, – говорит балерина. – Сама я, кстати, не ставила штамп в паспорте только лишь по той причине, что понимала: в случае развода делить будем все мое!"

Фото: Дни.ру

На свадьбу дочери Волочкова пригласила несколько, дружеских ей самой камер и журналистов. Хотя сама Ариадна и не хотела публичности, поскольку не любит выставлять свою жизнь напоказ. "Но когда начались разговоры о том, что, мол мы – не публичные люди и не хотим прессы на свадьбе, я ответила, что тогда Никите надо было брать в невесту Машу с Уралмаша, а не дочь Волочковой".

Целоваться под прицелами камер и крики "Горько!" дочь Волочковой по этой же причине отказалась. И поспешила в зал для гостей, куда прессу уже не пускали. Известно лишь, что приглашенным предложили ужин из четырех блюд, включая каре барашка. Было много устриц и два вида десерта.

Шоу-бизнес в Telegram

27 апреля 2025, 15:59
Фото: Дни.ру
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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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