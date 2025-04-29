Киркоров может потерять роскошное жилье из-за долгов отца

На умершего Бедроса Киркорова подали в суд.

Невероятное стечение обстоятельств: через две недели после ухода из жизни народного артиста Бедроса Киркорова, его имя вновь оказалось в правовом поле. Федеральная налоговая служба преподнесла неожиданный "сюрприз", обратившись с исковым заявлением в суд в отношении скончавшегося артиста.

Как сообщает СМИ, предметом судебных притязаний стал небольшой, по меркам эстрадных звезд, но тем не менее непогашенный налоговый долг в размере 31 тысячи рублей. Юридически, иск, направленный против человека, которого уже нет в живых, не может быть принят к рассмотрению судом, что и произошло – заявление ФНС было отклонено. Однако, по информации источника, сам факт наличия этой финансовой задолженности может создать существенные трудности в процессе оформления наследства и юридически Киркоров может потерять роскошную квартиру из-за долгов отца.

Речь идет о ценном активе – знаменитой трехкомнатной квартире в центре Москвы, расположенной недалеко от станции метро "Курская". Эта недвижимость площадью около 70 квадратных метров, рыночная стоимость которой оценивается экспертами в диапазоне 80–100 миллионов рублей, хранит в себе историю: в 1990-е годы она служила домом для Филиппа Киркорова и его тогдашней супруги Аллы Пугачевой.

На данный момент квартира находится в совместной долевой собственности Филиппа Киркорова и его покойного отца. Известно, что после развода с Пугачевой, принадлежавшая ей доля в этой жилплощади перешла Бедросу Филипповичу. Теперь перед Филиппом стоит задача юридически оформить вступление в наследство на отцовскую часть квартиры.

Закон предусматривает обязательный шестимесячный срок ожидания, в течение которого могут появиться другие потенциальные наследники. Однако наличие налогового долга, оставшегося после Бедроса Киркорова, способно стать формальной причиной для задержки и усложнения этой процедуры.

Несмотря на то, что попытка налоговой взыскать долг непосредственно с умершего оказалась юридически несостоятельной и иск был отклонен, само наличие задолженности означает, что бремя ее погашения ляжет на наследников. Именно им придется урегулировать этот финансовый вопрос, чтобы беспрепятственно оформить свои права на наследственную долю в дорогостоящей московской квартире.

Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта текущего года на 93-м году жизни. Причиной смерти стали серьезные осложнения после перенесенной пневмонии, приведшие к остановке сердца.