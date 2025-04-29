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Вторник 29 апреля

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С выступающим на сцене Цискаридзе случилась трагедия

С выступающим на сцене Цискаридзе случилась трагедия
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Николай Цискаридзе пережил сильнейший шок.

Выдающийся российский танцор, педагог и хореограф Николай Цискаридзе впервые за долгие годы решился поделиться глубоко личными воспоминаниями, связанными с днем его самого первого выхода на профессиональную сцену. Оказывается, именно тогда, когда юному артисту едва исполнилось одиннадцать, и с выступающим на сцене Цискаридзе случилась трагедия, она произошла совсем не под софитами театра, а за его пределами, оставив незаживающую рану в его душе.

Подробностями этого драматического дня артист поделился с журналистами Цискаридзе живо помнит свой дебют, отмечая, что тогда ему было всего 11 лет. Именно в то же самое время в его родном Тбилиси развернулась колоссальная трагедия: соседка, мать двоих детей, лишила их жизни. Эти дети были сверстниками Николая, с которыми он проводил много времени за играми. Женщина после содеянного сама отправилась в органы правопорядка и призналась в содеянном.

Цискаридзе добавил, что, хотя тогда понятие "домашнее насилие" отсутствовало, позднее стало очевидно, что женщина, вероятно, находилась в тяжелых условиях. Изначально ее признанию в убийстве детей не сразу поверили, но впоследствии факты подтвердились.

Самым мучительным для 11-летнего мальчика оказалось ужасающее совпадение: похороны его друзей состоялись ровно в тот день, когда он должен был впервые выйти на театральные подмостки. Танцор описал это стечение обстоятельств как "шоковое событие", которое оставило "сильнейший и глубочайший отпечаток" на всей его дальнейшей жизни.

Он вспоминает свои ощущения по дороге на спектакль: "Я сел в троллейбус и думал: их больше нет, а я сейчас должен выйти на сцену", — передает Цискаридзе свои мысли, полные горечи и несовместимости происходящего.

Артист признался, что в течение его карьеры бывали периоды, когда желание выступать на сцене полностью пропадало. Такое состояние особо сильно "накрыло" его в 90-е годы, после ухода из жизни его матери. Цискаридзе рассказал, что к своим двадцати годам он остался без всех своих близких родственников. Тем не менее, несмотря на эти личные потери и потрясения, он находил в себе силы продолжать свой путь в танце. Этому способствовал и завет матери, которая просила его ни в коем случае не прерывать творческую деятельность после ее ухода из жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

29 апреля 2025, 11:37
Николай Цискаридзе. Фото: Youtube / @NadinStrelets
"МК"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Цискаридзе простился с Галиной Вишневской

Церемония прощания с оперной певицей Галиной Вишневской
Владимир Путин во время церемонии прощания с оперной певицей Галиной Вишневской
Иосиф Кобзон у здания Центра оперного пения перед церемонией прощания с певицей
Владимир Путин и дочери Галины Вишневской Елена и Ольга Ростропович (слева направо)
Дочери Галины Вишневской Елена (на втором плане) и Ольга Ростропович (на первом плане) с супругом Арменом Поповым (на втором плане)
Поклонники Галины Вишнеской у здания Центра оперного пения перед церемонией прощания с певицей

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