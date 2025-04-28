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Агузарова нажила серьезные финансовые проблемы: суд вынес решение

Агузарова нажила серьезные финансовые проблемы: суд вынес решение
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Судебные разбирательства вокруг долгов знаменитостей становятся все более распространенной темой в прессе.

На этот раз внимание общественности привлекла певица Жанна Агузарова, известная своими хитами и ярким сценическим образом. Московский суд вынес решение о взыскании с артистки задолженности по коммунальным платежам.

Известно, что иск к Агузаровой подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, который требовал погасить долги за услуги ЖКХ. Судебный приказ был вынесен еще 17 апреля, однако конкретная сумма задолженности не была раскрыта. Это оставляет поклонников певицы в недоумении: как могла звезда, чья карьера насчитывает десятилетия, столкнуться с финансовыми трудностями такого рода?

Жанна Агузарова: Кадр: YouTube-канал

Жанна Агузарова, которой сейчас 62 года, начала свою музыкальную карьеру в середине 80-х в составе популярной группы "Браво". За годы работы в коллективе она успела завоевать сердца миллионов слушателей благодаря хитам "Кошки", "Желтые ботинки" и "Верю я". Позже певица приняла решение покинуть группу и сосредоточиться на сольной карьере, и это также принесло ей успех и популярность.

Стоит отметить, финансовые проблемы могут коснуться даже самых известных личностей. Это не первый случай, когда российские артисты сталкиваются с долгами. Ранее в прессе неоднократно сообщалось о долгах Насти Ивлеевой из-за провальных бизнес-проектов знаменитости.

Шоу-бизнес в Telegram

28 апреля 2025, 17:00
Жанна Агузарова: Кадр: YouTube-канал "Вечерний Ургант" / Первый канал
РИА Новости✓ Надежный источник

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