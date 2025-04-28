Дима Билан перестал скрывать дату своей свадьбы

Поклонницы постоянно интересуются, когда Дима Билан представит им даму своего сердца.

Титул одного из самых желанных холостяков российской эстрады прочно закрепился за Димой Биланом. Тема его потенциального брака постоянно возникает в вопросах фанатов и журналистов, однако сам артист не любит делиться подробностями своей приватной жизни и старается обходить стороной обсуждение будущей свадьбы.

Впрочем, неугасающий интерес публики, мечтающей увидеть звезду под венцом, все же подтолкнул Билана дать ответ на животрепещущий вопрос. Но сделал он это весьма своеобразно, добавив интриги и юмора.

В своем официальном аккаунте певец разместил видео, где демонстрировал попытки сыграть в одну из мобильных игр. Суть игры сводилась к тому, чтобы заставить виртуальное колечко точно попасть между двумя крупными символами брака — обручальными кольцами.

Задача оказалась для Билана невыполнимой, что, по его шутливому замечанию, и стало индикатором "даты" будущего торжества. Свой ролик он сопроводил ироничным комментарием, в котором перестал скрывать дату своей свадьбы заявил, что ответом на вопрос, через сколько он женится, является "приблизительно после 2365 года", добавив, что "вопросов больше нет". Таким образом, артист с юмором отодвинул перспективу семейной жизни на очень далекое будущее.

Стоит напомнить, что ранее артист уже давал вполне серьезные пояснения своему статусу холостяка. По его признанию, основная причина заключается в весьма высоких стандартах, которые он предъявляет к своей будущей супруге. Дима делился, что по-настоящему глубокие и сильные чувства он переживал всего трижды в своей жизни. И для такого значимого и ответственного шага, как создание семьи, он желает вновь испытать подобную сильную любовь, однако на данный момент этот идеал кажется ему недостижимой мечтой.

Видимо, пока артист не встретит ту самую единственную, фанатам остается лишь ждать, а Билану — шутить над вопросами о свадьбе, продолжая оставаться одним из самых обсуждаемых холостяков страны.