Упокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба Утяшевой

Троекуровское кладбище Москвы считается одним из самых престижных Тут покоятся многие артисты, политики и спортсмены. Тут же было решено похоронить и Утяшеву.

Трагедия случилась в ресторане, где после съемки очередного пула программы "Утренняя зарядка" канала НТВ гимнастка ужинала в компании операторов и своей мамы Зульфии Утяшевой, которая была продюсером проекта. Внезапно той стало плохо – настолько, что пришлось вызывать скорую.

Позже Ляйсан вспоминала, как мама попросила у нее стакан воды, так как пересохло во рту. Но пока дочь бегала за водой, случился приступ. "Я подхожу, а у нее уже пена и язык. Она уже трясется вся. А дальше помню только одно: я бежала за этой скорой, она заблудилась. А у мамы глаза уже закатились…", – рассказывала спортсменка в интервью о пережитом кошмаре...

Умершей от сердечного приступа Зульфие Утяшевой было всего 47 лет. Похоронили ее с почестями на Троекуровском кладбище. А спустя год на могиле был открыт необычный памятник работы скульптора Евгений Фаткулин. По просьбе родственников он создал белого почти прозрачного лебедя — символ чистоты и милосердия. "Она была таким лебедем, который всех обнимал", – говорила в одном из интервью Ляйсан Утяшева.

Это одна из самых красивых, необычных и благоустроенных могил на Троекуровском. Люди и по сей день несут сюда цветы и свечи. А значит, помнят, любят и чтят покойную.