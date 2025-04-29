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Вторник 29 апреля

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Пересильд решилась откровенно рассказать о тяжелом диагнозе матери: Настоящий ужас

Пересильд решилась откровенно рассказать о тяжелом диагнозе матери: Настоящий ужас
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Юлия Пересильд решилась поведать историю болезни своей матери, которая столкнулась с серьезным диагнозом – раком горла.

Актриса рассказала о том, как после ее исторического полета в космос у мамы начались проблемы со здоровьем. Этот случай стал для Юлии не только шоком, но и поводом для размышлений о психосоматике и эмоциональном состоянии человека.

"Через месяц после моего возвращения у мамы диагностировали онкологию горла", — призналась актриса. Она отметила, что такое состояние может быть связано с высоким уровнем стресса и напряжения, которое она сама испытывала перед полетом.

Пересильд вспомнила, как в моменты переживаний она часто прибегала к помощи алкоголя, чтобы расслабиться. "Я приходила домой злая и шла к холодильнику за Просекко" — откровенно рассказала она.

Юлия Пересильд. Фото: Феликс Грозданов

Дочь Юлии также поделилась своими чувствами по поводу ситуации. Анна отметила, что после полета в космос вся семья стала ближе друг к другу.

"Перед полетом мы старались не показывать своих эмоций, чтобы не расстраивать маму. Это был настоящий ужас — отправлять родного человека в космос", — сказала она. Анна вспомнила момент, когда мама вернулась из реабилитационного центра. Они с сестрой не смогли сдержать слез во время разговора.

Кроме того, Юлия Пересильд подчеркнула важность каждой минуты, проведенной с близкими. "После всего случившегося я научилась ценить каждую секунду рядом с мамой", — призналась она.

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29 апреля 2025, 20:03
Юлия Пересильд. Фото: Феликс Грозданов
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