Загитова жестко ответила на упреки в излишней худобе: Ты еще не дорос

Алина Загитова в последнее время оказалась под пристальным вниманием общественности из-за своего внешнего вида.

Поклонники начали выражать обеспокоенность резким похудением 22-летняя российской фигуристки и советовать ей набрать вес. Спортсменка решила ответить на критику с юмором и записала видео, которое быстро стало вирусным.

В ролике, снятом в Париже, Алина показала свою фигуру в обтягивающем черном спортивном комплекте под трек скандально известной российской певицы. В песне звучат слова: "Хватит говорить со мною, будто ты мой босс. Большая тетя в индустрии, ты еще не дорос". Это видео стало частью нового тренда, где пользователи используют данный трек, чтобы показать своё равнодушие к негативным комментариям. "Не удержалась", — добавила шутливую подпись Загитова.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Некоторые поддержали Алину и восхитились ее фигурой, упрекая критиков в зависти. Однако другая часть аудитории осталась при своем мнении, указывая на возможные проблемы со здоровьем у знаменитости.

Кроме обсуждений о фигуре, Загитова также столкнулась с обвинениями в злоупотреблении косметическими процедурами. На эти замечания она ранее ответила с иронией, выпустив видео с озвучкой блогера Валерии Лукьяновой, в котором заявила: "Чтобы мне давать комментарий по поводу моей внешности, вам как минимум нужно иметь такую же внешность, как у меня, или лучше".