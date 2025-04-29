Выселенная решением суда из квартиры дочь Петросяна сделала громкое заявление

Дочь Евгения Петросяна прокомментировала решение суда о выселении ее из квартиры в Москве.

Это событие стало предметом обсуждения в светской прессе, а также вызвало широкий резонанс среди поклонников юмориста. Стоит отметить, что суд вынес решение, согласно которому Викторина должна покинуть квартиру, находящуюся в собственности ее отца.

Петросян настаивал на этом, утверждая, что его дочь давно не проживает в жилье и фактически является "бывшим членом семьи". Викторина подтвердила, что не присутствовала на судебном заседании и не общалась с отцом уже длительное время.

"Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить", — сделала громкое заявление наследница знаменитости.

По слухам, разлад в отношениях между Петросяном и его дочерью произошел после того, как юморист начал роман с Татьяной Брухуновой. Этот период стал для Викторины непростым. В итоге она предпочла дистанцироваться от отца. Интересно, что несмотря на публичную натуру Петросяна, его личная жизнь остается окутанной тайной, и многие подробности остаются неизвестными широкой аудитории.