Тодоренко выложила эмоциональное обращение после данных о третьей беременности

Регина Тодоренко остро отреагировала на слухи о своей возможной третьей беременности. Последние дни подобные домыслы активно обсуждались в прессе.

Внимание общественности привлекли округлившиеся формы звезды, что вызвало бурные обсуждения среди поклонников и журналистов. Регина, которой недавно исполнилось 34 года, всегда славилась своим чувством стиля и умением подчеркивать стройную фигуру. Однако в последнее время она стала появляться на публике в нарядах, не акцентирующих внимание на талии, что и стало поводом для слухов о новом пополнении в семье.

Несмотря на активное обсуждение ее возможного интересного положения, сама Тодоренко долгое время не комментировала эти сплетни. Однако сегодня она решила внести ясность, опубликовав в своих социальных сетях видео с Владимиром Жириновским.

В ролике политик произносит эмоциональную речь, в которой призывает всех "помолчать" и не делать поспешных выводов. "По поводу вчерашних заголовков СМИ", — подписала видео Регина, тем самым намекнув на то, что слухи не имеют под собой оснований.

Напомним, что у Регины и ее супруга Влада Топалова уже есть двое сыновей: шестилетний Михаил и двухлетний Мирослав. Сплетни о третьей беременности не стали для поклонников сюрпризом, так как сама Регина не раз высказывалась о своем желании вновь стать мамой.