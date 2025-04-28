"Он принял решение": Киркоров отреагировал на переезд "Новой волны" Крутого в Казань

Филипп Киркоров устроил пышную презентацию клипа "Везувий", который завершает масштабную трилогию "Черная пантера". Зрители увидят новое творение в день рождения короля российской эстрады 30 апреля. А накануне видео оценили его звездные коллеги.

В ожидании премьеры ее гости успели обсудить новости шоу-бизнеса. Например то, что конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в очередной раз сменил "прописку". Он проходил в Юрмале, Сочи, а теперь переезжает в Казань, где состоится с 21 по 26 августа у центра семьи "Казан".

"Много причин, почему мы выбрали этот город, – говорит композитор, продюсер, председатель жюри "Новой волны" Игорь Крутой. – Я обожаю Казань, с которой меня много что связывает. У меня хорошие отношения с мэром города. Пока этот переезд на год, а там посмотрим".

"Там тоже есть вода – река Волга, река Казанка, – пояснил Крутой свое решение. – К тому же город готов к проведению больших событий – там несколько лет назад (в 2013-м – Прим. ред.) проходила Универсиада и 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills (2019 год – Прим. ред.)"

"Игорь Яковлевич плохих вещей никогда не делает, – поделился с "Дни.ру" Филипп Киркоров. – Поэтому если он принял такое решение, то это только во благо "Новой волне". Исполнитель признался, что уже думает над нарядами и образами – в Сочи обычно возил по по 10-12 чемоданов дизайнерских костюмов, меняя их за вечер несколько раз, удивляя и восхищая блестками, стразами и перьями.