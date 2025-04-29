Гузеева призналась в совершении роковой ошибки: Оттуда возвращаются редко

Лариса Гузеева поделилась своими тревожными мыслями сожалениях и роковых ошибках, которые ее преследуют по сей день.

В недавнем интервью она призналась, что портила нервы своей маме, за что испытывает глубокое чувство вины. Гузеева отметила, что в молодости часто принимала решения, которые не только вредили ей, но и вызывали беспокойство у близких.

Телеведущая также упомянула о своих вредных привычках, которые негативно сказались на ее здоровье. По словам актрисы, в молодости она часто шла на неоправданный риск и принимала участие в ситуациях, которые могли закончиться плохо.

"Я лезла туда, откуда возвращаются редко", — призналась Гузеева.

Знаменитая ведущая назвала свои поступки "тупым бесстрашием". "Это правда была я?", — с горечью заглянула в прошлое Лариса Андреевна.

Гузеева также высказала свою досаду по поводу недостаточного внимания к образованию. Она считает, что могла бы больше читать и изучать языки, что обогатило бы ее жизнь и расширило кругозор. "Мне следовало уделять больше времени спорту и заботе о собственном здоровье", — добавила она. Ведущая также призналась, что удивляется людям, которые утверждают, что ни о чем не жалеют, ведь она сама знает, как важно учиться на своих ошибках.