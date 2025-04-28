Алсу отказалась от всех претензий к бывшему мужу

Алсу изменила ранее принятое решение.

25 апреля 2025 года, поставлена точка в судебном разбирательстве между известной певицей Алсу и ее бывшим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Об исходе процесса сообщил адвокат Яна Абрамова, охарактеризовав его как "триумфальное" завершение для своего клиента.

Представитель интересов Яна Абрамова пояснил, что решил предать гласности детали дела в ответ на действия "противоположной стороны", которая, по его утверждению, начала распространять информацию, способную ввести в заблуждение общественность.

Адвокат рассказал о сложностях своей работы: с самого начала процесса Ян Абрамов поставил условие, запретив любые критические или резкие высказывания в адрес бывшей супруги и матери его троих детей. Это ограничение, как признался юрист, фактически "связало его по рукам и ногам" в ходе судебных баталий. В таких условиях единственно возможной тактикой стало построение стратегии, основанной на "расстановке ловушек" по всему ходу судебного процесса.

Эта стратегия, по его словам, оказалась успешной, и сторона Алсу "благополучно попала" в расставленные юридические ловушки. Результатом такого развития событий стало полное снятие всех претензий со стороны Алсу Абрамовой. Юрист уточнил, что речь идет об "несметном количестве" требований, которые были предъявлены как к самому Яну Абрамову, так и к его родственникам.

Адвокат особо подчеркнул правовые последствия такого шага: отказ от иска означает, что в будущем Алсу лишается возможности вновь обратиться в суд с аналогичными требованиями. Таким образом, по его словам, "тема закрыта окончательно". Он категорически опроверг любые слухи или предположения о заключении мирового соглашения в рамках данного дела. Юрист пояснил, что в случае отзыва исков по закону не может быть речи о каком-либо мировом порядке или соглашении, и в данном конкретном случае, рассмотренном в Савеловском суде, его быть не могло. Он назвал подобные заявления "юридическим нонсенсом".

Завершая свой комментарий, адвокат сообщил, что уже поздравил своего доверителя, Яна Абрамова, с благоприятным исходом сегодняшнего заседания.