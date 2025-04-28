Алсу отказалась от всех претензий к бывшему мужу

Дубцова сообщила о пополнении Тесты Избранник кинул Бородину перед свадьбой Игры Сонник

Топ новостей недели

Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещиБукингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи Упокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба УтяшевойУпокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба Утяшевой Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в ПетербургеЦарствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге Обновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родинуОбновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родину

Лента новостей

Понедельник 28 апреля

04:10Алсу отказалась от всех претензий к бывшему мужу 00:55Гарик Харламов признался, что серьезно болен 18:31Наташа Королева шокировала публику, признавшись в серьезной проблеме 15:59"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха 14:17Ирина Салтыкова сильно пострадала в Москве: С ума сойду 13:52"Любимая Золушка": Киркоров с огромным букетом роз приехал на могилу Сенчиной 10:23Добро и зло: 5 книг с сюжетом, раскрывающим эти "вечные" понятия 05:42"Мир перевернулся, но я стою": переживший ампутацию Костомаров шокировал поклонников 01:41Телеведущая Елена Ханга покинула Россию и отправилась на родину 00:48Приемная мать вышла на сцену и прервала концерт Киркорова важным заявлением 21:21Вокруг клиники Тимура Хайдарова опять разгорелся скандал 17:10Вокруг квартиры Нонны Мордюковой разгорелся нешуточный конфликт 14:03Завершивший карьеру Леонтьев готов выступить перед россиянами за громадные деньги 11:43Киркоров на 40-й день смерти отца отслужил панихиду на могиле святой Ксении Петербургской 09:57Сестра Жанны Фриске заехала в квартиру, предназначенную ее сыну Платону 06:41Жасмин сделала резонансное заявление после свадьбы сына: Не доверяю в последнее время 03:16Народный артист бросил камень в огород Нагиева: Переоценивает свою значимость 00:48Поклонники в шоке: к пострадавшему на концерте Филиппу Киркорову вызвали "скорую" 00:24С Боней случилось ужасное во время восхождения на гору: Это было очень страшно 21:18Лолита публично призналась, что следит за жизнью Александра Цекало 20:10Филипп Киркоров отказался скорбить по отцу 19:38Уехавшая Пугачева продолжает зарабатывать на россиянах 18:19Столкнувшийся с серьезными проблемами Аркадий Укупник решился на радикальный шаг 17:44Королевский эксперт раскрыл "тайну" отсутствия монарха на похоронах Папы Римского 16:31"Ребенок борется за право проживать с папой": адвокат расскрыла правду о конфликте Прилучного и Муцениеце 15:26Лариса Гузеева сделала громкое заявление об уходе Василисы Володиной из шоу "Давай поженимся!": Так низко 14:06Тест: угадайте названия боевиков из СССР по одному кадру 13:16Чурикова прогнулась под давлением Шаляпина после острого разговора: Осознала свой провал 12:33В разделе имущества Алсу и Абрамова поставлена точка: суд вынес решение 11:15У обратившегося к медикам народного артиста Никоненко нашли опухоль 10:16Заворотнюк решилась на омолаживающую процедуру сразу после родов: Буду пугать прохожих 08:52Казьмина перенесла сложную операцию на нос с использованием трансплантата 06:23Подавленная из-за лишнего веса дочь Маликова показа фигуру в обтягивающем платье 03:37Меган Маркл получила отказ сразу от двух звезд первой величины 00:21Оценивается в миллион долларов: президент страны вручил Вербицкой уникальную картину 00:15Певица Zivert объяснила свой категорический отказ выступать на юбилее Агутина 20:11Дарит школы, стадионы детсады и набережные: в Краснодарском крае появился новый меценат Николай Шихиди 19:17Дайнеко получила жуткую травму перед свадьбой: Самый сильный ожог в жизни 17:23Тест: у каких культовых советских фильмов есть ремейки? 15:28"Конченные": Пригожин резко ответил критикующим его жену Валерию злопыхателям 15:21Более 80 профильных экспертов приняли участие в изучении "Лосиного острова" 14:35Алсу рассказала о жизни ставших взрослыми девушками дочерей 13:16Экология как повод: протесты трансформируются в политический инструмент 12:38У резко сдавшей 87-летней Пьехи нашли признаки возрастной деменции 11:15Всплыли данные об изменах певицы Славы в длительных отношениях с Данилицким 09:1757-летняя певица Валерия празднует долгожданное пополнение в семье 08:40Бузова отреагировала на сообщения о своей беременности: Нужно помогать организму 08:33Главные ошибки тревожных людей: как перестать бороться с собой и начать жить 06:44Дубцова сенсационно сообщила о пополнении: Малышке три с половиной месяца 03:21Кейт Миддлтон нарушила традицию в важный для королевской семьи день
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Алсу отказалась от всех претензий к бывшему мужу

Алсу отказалась от всех претензий к бывшему мужу
109

Алсу изменила ранее принятое решение.

25 апреля 2025 года, поставлена точка в судебном разбирательстве между известной певицей Алсу и ее бывшим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Об исходе процесса сообщил адвокат Яна Абрамова, охарактеризовав его как "триумфальное" завершение для своего клиента.

Представитель интересов Яна Абрамова пояснил, что решил предать гласности детали дела в ответ на действия "противоположной стороны", которая, по его утверждению, начала распространять информацию, способную ввести в заблуждение общественность.

Адвокат рассказал о сложностях своей работы: с самого начала процесса Ян Абрамов поставил условие, запретив любые критические или резкие высказывания в адрес бывшей супруги и матери его троих детей. Это ограничение, как признался юрист, фактически "связало его по рукам и ногам" в ходе судебных баталий. В таких условиях единственно возможной тактикой стало построение стратегии, основанной на "расстановке ловушек" по всему ходу судебного процесса.

Эта стратегия, по его словам, оказалась успешной, и сторона Алсу "благополучно попала" в расставленные юридические ловушки. Результатом такого развития событий стало полное снятие всех претензий со стороны Алсу Абрамовой. Юрист уточнил, что речь идет об "несметном количестве" требований, которые были предъявлены как к самому Яну Абрамову, так и к его родственникам.

Адвокат особо подчеркнул правовые последствия такого шага: отказ от иска означает, что в будущем Алсу лишается возможности вновь обратиться в суд с аналогичными требованиями. Таким образом, по его словам, "тема закрыта окончательно". Он категорически опроверг любые слухи или предположения о заключении мирового соглашения в рамках данного дела. Юрист пояснил, что в случае отзыва исков по закону не может быть речи о каком-либо мировом порядке или соглашении, и в данном конкретном случае, рассмотренном в Савеловском суде, его быть не могло. Он назвал подобные заявления "юридическим нонсенсом".

Завершая свой комментарий, адвокат сообщил, что уже поздравил своего доверителя, Яна Абрамова, с благоприятным исходом сегодняшнего заседания.

Шоу-бизнес в Telegram

28 апреля 2025, 04:10
Алсу. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @alexander_dobrovinsky✓ Надежный источник

По теме

В разделе имущества Алсу и Абрамова поставлена точка: суд вынес решение
Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица

Гарик Харламов признался, что серьезно болен

Гарик Харламов признался, что серьезно болен
Гарик Харламов вынужден принимать лекарства. Гарик Харламов признался, что серьезно болен и решил поделиться с публикой личным опытом преодоления трудностей.

Наташа Королева шокировала публику, признавшись в серьезной проблеме

Наташа Королева шокировала публику, признавшись в серьезной проблеме
Наташа Королева поделилась своим секретом. Известная своей любовью к ярким и порой весьма смелым образам певица Наташа Королева вновь сумела удивить и даже спровоцировать обсуждение среди своих поклонников и недоброжелателей.

"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха
Особняк Мясникова в центре Петербурга был построен в необорочном стиле в середине XIX века. Здесь бывали физиолог Иван Павлов, политик Александр Керенский, адвокат Федор Плевако. Именно это место с историей и выбрала для своей свадьбы Ариадна Волочкова – дочь балерины Анастасии Волочковой. Подготовкой свадебной церемонии занималась сама Ариадна, не посвящая в детали знаменитую мать.

Ирина Салтыкова сильно пострадала в Москве: С ума сойду

Ирина Салтыкова сильно пострадала в Москве: С ума сойду
Ирина Салтыкова с трудом начинает свой день. Известная певица Ирина Салтыкова откровенно рассказала журналистам о том, как пострадала в Москве.

"Любимая Золушка": Киркоров с огромным букетом роз приехал на могилу Сенчиной

"Любимая Золушка": Киркоров с огромным букетом роз приехал на могилу Сенчиной
За два дня, которые в Санкт-Петербурге провел Филипп Киркоров, он успел многое – дать два трехчасовые сольные концерта в БКЗ "Октябрьский", отслужить панихиду по случаю 40 дней со дня смерти своего отца Бедроса Киркорова и навестить могилу Людмилы Сенчиной. Смоленское кладбище Петербурга – одно из самых известных.

Выбор читателей

27/04ВскПриемная мать вышла на сцену и прервала концерт Киркорова важным заявлением 27/04ВскТелеведущая Елена Ханга покинула Россию и отправилась на родину 26/04СбтСестра Жанны Фриске заехала в квартиру, предназначенную ее сыну Платону 26/04СбтЖасмин сделала резонансное заявление после свадьбы сына: Не доверяю в последнее время 27/04Вск"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха 27/04Вск"Любимая Золушка": Киркоров с огромным букетом роз приехал на могилу Сенчиной