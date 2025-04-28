"Думаете, что он случайно выпал из окна? Нет, ребята": Отар Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова

Почти через два десятка лет после трагедии журналист рассказал правду поклонникам Мурата Насырова.

Загадочная смерть популярного певца Мурата Насырова, произошедшая почти два десятилетия назад, до сих пор не дает покоя его поклонникам и коллегам. Спустя 18 лет трагедия вновь стала предметом горячих обсуждений после откровенного интервью журналиста Отара Кушанашвили, который был близко знаком с исполнителем. Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова, сделав шокирующее заявление и опровергнув версию о трагической случайности.

В интервью Отар Кушанашвили выразил глубокую убежденность, что гибель певца не была непреднамеренной. Журналист прямо заявил, что, по его мнению, Мурат Насыров погиб не случайно.

"Вы думаете, что Мурат Насыров случайно выпал из окна? Нет, ребята, у него была тяжелейшая зависимость", – заявил Отар.

Телеведущий также высказал мнение, что в последнее время перед смертью артист испытывал весьма подавленное состояние, которое приводило к странным инцидентам.

В качестве примера Кушанашвили вспомнил конкретный случай, произошедший во время их совместной поездки в Турцию. Он рассказал, как Мурат, Силя в ресторане, подозвал официанта и просто ударил его по лицу. На недоумение коллеги, он ответил, что просто у него "такое настроение".

Отар Кушанашвили честно рассказал, что и сам в прошлом имел проблемы с употреблением наркотиков, попав в неподходящее окружение, однако ему удалось справиться с этой зависимостью. Он разоткровенничался, что до сих пор переживает те времена, вспоминая похороны своих друзей и "вопли матерей", и все это "звучит в нем".

Напомним, недавно Отар Кушанашвили был серьезно болен. Журналист пережил несколько операций и курс химиотерапии из-за онкологии. Отар не упал духом и на протяжении всего времени, пока боролся с недугом, не оставлял работу. Теперь, после благополучного исхода, шоумен старается следить за здоровьем и вести преимущественно правильный образ жизни.

