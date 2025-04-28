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Понедельник 28 апреля

08:27"Думаете, что он случайно выпал из окна? Нет, ребята": Отар Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова 04:10Алсу отказалась от всех претензий к бывшему мужу 00:55Гарик Харламов признался, что серьезно болен 18:31Наташа Королева шокировала публику, признавшись в серьезной проблеме 15:59"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха 14:17Ирина Салтыкова сильно пострадала в Москве: С ума сойду 13:52"Любимая Золушка": Киркоров с огромным букетом роз приехал на могилу Сенчиной 10:23Добро и зло: 5 книг с сюжетом, раскрывающим эти "вечные" понятия 05:42"Мир перевернулся, но я стою": переживший ампутацию Костомаров шокировал поклонников 01:41Телеведущая Елена Ханга покинула Россию и отправилась на родину 00:48Приемная мать вышла на сцену и прервала концерт Киркорова важным заявлением 21:21Вокруг клиники Тимура Хайдарова опять разгорелся скандал 17:10Вокруг квартиры Нонны Мордюковой разгорелся нешуточный конфликт 14:03Завершивший карьеру Леонтьев готов выступить перед россиянами за громадные деньги 11:43Киркоров на 40-й день смерти отца отслужил панихиду на могиле святой Ксении Петербургской 09:57Сестра Жанны Фриске заехала в квартиру, предназначенную ее сыну Платону 06:41Жасмин сделала резонансное заявление после свадьбы сына: Не доверяю в последнее время 03:16Народный артист бросил камень в огород Нагиева: Переоценивает свою значимость 00:48Поклонники в шоке: к пострадавшему на концерте Филиппу Киркорову вызвали "скорую" 00:24С Боней случилось ужасное во время восхождения на гору: Это было очень страшно 21:18Лолита публично призналась, что следит за жизнью Александра Цекало 20:10Филипп Киркоров отказался скорбить по отцу 19:38Уехавшая Пугачева продолжает зарабатывать на россиянах 18:19Столкнувшийся с серьезными проблемами Аркадий Укупник решился на радикальный шаг 17:44Королевский эксперт раскрыл "тайну" отсутствия монарха на похоронах Папы Римского 16:31"Ребенок борется за право проживать с папой": адвокат расскрыла правду о конфликте Прилучного и Муцениеце 15:26Лариса Гузеева сделала громкое заявление об уходе Василисы Володиной из шоу "Давай поженимся!": Так низко 14:06Тест: угадайте названия боевиков из СССР по одному кадру 13:16Чурикова прогнулась под давлением Шаляпина после острого разговора: Осознала свой провал 12:33В разделе имущества Алсу и Абрамова поставлена точка: суд вынес решение 11:15У обратившегося к медикам народного артиста Никоненко нашли опухоль 10:16Заворотнюк решилась на омолаживающую процедуру сразу после родов: Буду пугать прохожих 08:52Казьмина перенесла сложную операцию на нос с использованием трансплантата 06:23Подавленная из-за лишнего веса дочь Маликова показа фигуру в обтягивающем платье 03:37Меган Маркл получила отказ сразу от двух звезд первой величины 00:21Оценивается в миллион долларов: президент страны вручил Вербицкой уникальную картину 00:15Певица Zivert объяснила свой категорический отказ выступать на юбилее Агутина 20:11Дарит школы, стадионы детсады и набережные: в Краснодарском крае появился новый меценат Николай Шихиди 19:17Дайнеко получила жуткую травму перед свадьбой: Самый сильный ожог в жизни 17:23Тест: у каких культовых советских фильмов есть ремейки? 15:28"Конченные": Пригожин резко ответил критикующим его жену Валерию злопыхателям 15:21Более 80 профильных экспертов приняли участие в изучении "Лосиного острова" 14:35Алсу рассказала о жизни ставших взрослыми девушками дочерей 13:16Экология как повод: протесты трансформируются в политический инструмент 12:38У резко сдавшей 87-летней Пьехи нашли признаки возрастной деменции 11:15Всплыли данные об изменах певицы Славы в длительных отношениях с Данилицким 09:1757-летняя певица Валерия празднует долгожданное пополнение в семье 08:40Бузова отреагировала на сообщения о своей беременности: Нужно помогать организму 08:33Главные ошибки тревожных людей: как перестать бороться с собой и начать жить 06:44Дубцова сенсационно сообщила о пополнении: Малышке три с половиной месяца
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"Думаете, что он случайно выпал из окна? Нет, ребята": Отар Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова

"Думаете, что он случайно выпал из окна? Нет, ребята": Отар Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова
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Почти через два десятка лет после трагедии журналист рассказал правду поклонникам Мурата Насырова.

Загадочная смерть популярного певца Мурата Насырова, произошедшая почти два десятилетия назад, до сих пор не дает покоя его поклонникам и коллегам. Спустя 18 лет трагедия вновь стала предметом горячих обсуждений после откровенного интервью журналиста Отара Кушанашвили, который был близко знаком с исполнителем. Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова, сделав шокирующее заявление и опровергнув версию о трагической случайности.

В интервью Отар Кушанашвили выразил глубокую убежденность, что гибель певца не была непреднамеренной. Журналист прямо заявил, что, по его мнению, Мурат Насыров погиб не случайно.

"Вы думаете, что Мурат Насыров случайно выпал из окна? Нет, ребята, у него была тяжелейшая зависимость", – заявил Отар.

Телеведущий также высказал мнение, что в последнее время перед смертью артист испытывал весьма подавленное состояние, которое приводило к странным инцидентам.

В качестве примера Кушанашвили вспомнил конкретный случай, произошедший во время их совместной поездки в Турцию. Он рассказал, как Мурат, Силя в ресторане, подозвал официанта и просто ударил его по лицу. На недоумение коллеги, он ответил, что просто у него "такое настроение".

Отар Кушанашвили честно рассказал, что и сам в прошлом имел проблемы с употреблением наркотиков, попав в неподходящее окружение, однако ему удалось справиться с этой зависимостью. Он разоткровенничался, что до сих пор переживает те времена, вспоминая похороны своих друзей и "вопли матерей", и все это "звучит в нем".

Напомним, недавно Отар Кушанашвили был серьезно болен. Журналист пережил несколько операций и курс химиотерапии из-за онкологии. Отар не упал духом и на протяжении всего времени, пока боролся с недугом, не оставлял работу. Теперь, после благополучного исхода, шоумен старается следить за здоровьем и вести преимущественно правильный образ жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

28 апреля 2025, 08:27
Отар Кушанашвили. Фото: Youtube / @pervyy_shag
YouTube / @pervyy_shag✓ Надежный источник

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