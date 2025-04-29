Малахов вскрыл шокирующую историю с сыном Кадышевой: взял полтора миллиона и исчез

В новом выпуске шоу "Малахов" на канале Россия 1 всплыла шокирующая история, связанная с сыном известной певицы Надежды Кадышевой.

Водитель, который работал на него течение двух лет, рассказал о том, как сын артистки взял у него в долг полтора миллиона рублей и исчез без следа. По словам мужчины, изначально он доверял Григорию и надеялся на его порядочность.

Водитель вспомнил, что тот часто делился своими переживаниями о личной жизни, рассказывая о бывшей жене и их ребенке. Григорий выражал сильную неприязнь к своей семье, утверждая, что не любит никого. Он даже называл второго ребенка "чужим" и говорил, что его хотят "записать в папашки". Эти откровения насторожили водителя, но он продолжал верить в добросовестность молодого человека.

Когда Григорий обратился к водителю с просьбой занять ему деньги, тот не сомневался в том, что сможет вернуть их. "Полтора миллиона я ему дал. Поверил, как мужчина мужчине. Он говорил, что сможет вернуть такую сумму", — сообщил шофер. Однако надежды на возврат денег не оправдались: после получения займа Григорий пропал, и водитель больше не смог с ним связаться.

Напомним, ранее Кадышеву называли самой высокооплачиваемой певицей страны. Гонорары певицы достигают 15-20 миллионов рублей за выступление, что превышает доходы многих других популярных исполнителей.