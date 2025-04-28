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Понедельник 28 апреля

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"Разбился в автокатастрофе": Киркоров посвятил клип погибшему в Америке другу

"Разбился в автокатастрофе": Киркоров посвятил клип погибшему в Америке другу
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Когда слышишь имя Филиппа Киркорова, то понимаешь, что речь идет о масштабности, размахе, качестве. У него все всегда по-королевски дорого, красиво – он просто не умеет иначе. И клип на песню "Везувий", который выйдет в день рождения исполнителя 30 апреля – очередное тому подтверждение.

Имея современные компьютерные технологии, можно создать на экране любую точку Земли, не выходя из дома. Киркорову, решившему снимать клип на вулкане Везувий в Италии, предлагали такой вариант. Но это не в его стиле. Если бриллианты – то настоящие. Если вулкан – то реальный. И съемочная группа отправилась в Сорренто. Учитывая сложности и затраты, которые сейчас есть у нас для путешествий, а, тем более, для работы в Европе, понимаешь, что съемки этого клипа – настоящий подвиг.

"Везувий" завершает трилогию "Черная Пантера", в которую вошли дуэт Филиппа Киркорова и Олега Майами "Стирай", а также 23-минутный блокбастер "Черная Пантера". Он такой же эффектный, зрелищный и масштабный. И тоже изобилует рекламными вставками. Виды Неполитанского залива, шпионские погони, любовные страсти и кипящая лава в жерле настоящего вулкана – выглядит все очень эффектно!

"Отвечал за эту красоту великий голливудский оператор Crash (Карстен Краш Гопинат – Прим. ред.), и волей судеб этот клип стал последней его работой – спустя месяц после окончания съемок он разбился в автокатастрофе в Америке. Эта работа посвящена ему, - рассказал Филипп Киркоров. – И я наберусь смелости сказать, что клип является одной из самых красивых визуальных работ за все мое творчество".

Фото: пресс-служба // Ирина Краус

Певец рассказал, что работа шла непросто – он, как перфекционист от природы, был чем-то недоволен, несколько раз приходилось все переделывать. Но в итоге получился шедевр, от которого пришли в восторг Игорь Крутой, Николай Басков, Яна Рудковская, Юлия Ковальчук, Ян Абрамов и другие гости закрытой премьеры в иммерсивном пространстве Luminary на ВДНХ. Когда его только открывали, Киркоров ахнул от красоты внутри и решил, что обязательно проведет тут презентацию.

Фото: Дни.ру

А гости пришли в восторг от места, от угощения, от клипа, от нового пиджака Киркорова за почти четыре миллиона рублей и от его новой точеной фигуры. Он снова всем показал, кто является сегодня на эстраде "номером один".

Шоу-бизнес в Telegram

28 апреля 2025, 15:26
Фото: пресс-служба // Ирина Краус
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров на 40-й день смерти отца отслужил панихиду на могиле святой Ксении Петербургской

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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