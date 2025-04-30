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Среда 30 апреля

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Меган Маркл заговорила о разводе

Меган Маркл заговорила о разводе
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Меган Маркл ответила на слухи в соцсети.

Бывшая американская актриса, ныне известная как герцогиня Сассекская, Меган Маркл, сделала редкое откровенное заявление о своей личной жизни, появившись в подкасте своей близкой подруги Джейми Керн Лины. Меган предстала перед слушателями в максимально расслабленном виде: в простом спортивном костюме черного цвета и белых кроссовках, намеренно отказавшись от макияжа, что, по ее словам, соответствует их обычному формату душевных бесед с подругой на кухне. Волосы Маркл были уложены с пробором посередине, обрамляя лицо слегка вьющимися локонами.

В ходе беседы герцогиня впервые публично отреагировала на упорно циркулирующие в прессе и социальных сетях слухи о проблемах в ее браке с 40-летним сыном британского короля Карла III, принцем Гарри. Меган Маркл заговорила о разводе, категорически опровергнув любые предположения о возможном расставании.

По ее словам, они с Гарри не только не собираются разводиться, но и переживают сейчас очень позитивный период в отношениях. После того, как в 2017 году стало известно об их романе, пара постоянно находилась под пристальным вниманием общественности. Спустя семь лет после свадьбы, состоявшейся в 2018 году, Меган заявила, что у них наконец-то появилось "немного свободного времени" после того, как они сложили королевские полномочия и переехали из Великобритании в США, где смогли построить более приватную жизнь в своем доме в Монтесито.

Герцогиня Сассекская описала их совместный путь, отметив, что поначалу все было как в сказке, но затем они "сразу же окунулись в омут с головой, прямо с первых дней, как только начали встречаться". Теперь же, когда шум немного утих, они могут "просто наслаждаться друг другом по-новому". Именно поэтому Меган чувствует, что сейчас у них "скорее период медового месяца".

Меган также не скупилась на похвалы в адрес своего супруга, заявив, что Гарри – лучший партнер, который поддерживает все ее начинания. Она даже рассекретила несколько забавных прозвищ, которыми называет мужа дома. По цвету его волос она зовет его "лис", а также использует сокращение "Эйч" по заглавной букве его имени (H).

Бывшая королевская особа даже сравнила их историю любви с достижением финального уровня в знаменитой игре Super Mario Bros. Цитируя Page Six, герцогиня пояснила: "Какова цель в Super Mario? Убей дракона, спаси принцессу!. Это мой муж. Он просто делает все, что в его силах, чтобы наша семья была в безопасности, под защитой и в благополучии".

В кульминационный момент интервью Джейми прямо спросила Меган: "Как ты думаешь, вы будете женаты вечно?". На этот вопрос Меган уверенно и воскликнула: "Да!". Бывшая актриса подчеркнула, что сейчас она влюблена в Гарри "больше, чем когда-либо". Она добавила, что, хотя они с мужем очень заняты работой и воспитанием детей (5-летним Арчи и 3-летней Лилибет), они стараются находить время только для себя и периодически устраивают романтические свидания.

Шоу-бизнес в Telegram

30 апреля 2025, 06:21
Меган Маркл. Фото: Youtube / @channel_cultura
Page Six✓ Надежный источник

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