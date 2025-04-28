Гарик Харламов вынужден принимать лекарства.

Гарик Харламов признался, что серьезно болен и решил поделиться с публикой личным опытом преодоления трудностей. В прошлом артисту пришлось столкнуться с необходимостью приема медикаментов вследствие глубоких переживаний и депрессии. Несмотря на предпринятые меры, полное освобождение от психологических проблем до сих пор не наступило.

В ходе беседы на платформе VK-видео в рамках проекта DREAMCAST Харламов честно рассказал, что испытывал периоды глубокой депрессии, боролся с паническими атаками, принимал лекарства и проходил лечение, посещая специалистов. Проблемы периодически возвращаются, и точную причину нарушений врачами выявить пока не удается. Сам комик предполагает, что, возможно, всему виной перенагрузка нервной системы, но точного объяснения пока нет.

Но сегодня грустить у Гарика нет времени: недавно он вступил в новый брак, а кроме того, его сердце согревает любовь к дочери Анастасии, родившейся в браке с актрисой Кристиной Асмус. Девочке исполнилось 11 лет, и Харламов признается, что безумно ее любит.

Комик признался, что Настя унаследовала лучшие черты характера, обладая невероятным юмором и жизнерадостностью. Однажды они шли по торговому центру, зашли в магазин, выбирая сладости, и девочка внезапно выскочила наружу, громко объявляя толпе, что это знаменитый Гарик Харламов. Эта маленькая сценка вызвала у артиста приступ радости и гордости за свою дочь.