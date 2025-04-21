Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге

Никольское кладбище Александро-Невской лавры Петербурга – одно из самых престижных и известных в России. Здесь покоятся ученый-востоковед Лев Гумилев, драматург и критик Федор Кони, детская писательница Александр Ишимова... Тут же было решено похоронить и Гордона.

Его знала кажется, вся Россия! Он родился в Симферополе в семье учителя, а свою профессию определил как "врач-публицист, одинаково занимаюсь литературой и врачебным трудом". Многие его знают как участника и лектора Первого съезда по семейному воспитанию, состоявшемся в Петербурге.

Гордон много занимался темой суицидов . Среди его публикаций – "Дети и их преступность", "Истерия и эпилепсия у детей", " Самоубийство, его сущность". Кроме того, он был общественным деятелем, который занимался темой сионизма – являлся автором сборника "Сионизм и христиане". А как переводчик он известен, в первую очередь, переводом с итальянского языка книги "Женщина — преступница или проститутка" тюремного врача-психиатра Чезарио Ломброзо.

Он мог бы успеть еще очень многое сделать на благо людей. Но в 69 лет его, увы, не стало. Доктора Григория Израилевича Гордона решили похоронить на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в ту пору Ленинграда, а ныне – Санкт-Петербурга. Упокоился знаменитый доктор в августе 1931 года. Но добрая память о нем жива и по сей день – так много он сделал для российской науки.