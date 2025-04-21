Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге

Волочкова заявила о запрете на свадьбе дочери Тесты Ефремов избавился от зависимости Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многоеПоявились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое Павел Буре язвительно отреагировал на рекорд ОвечкинаПавел Буре язвительно отреагировал на рекорд Овечкина Состояние заболевшей Семенович резко ухудшилосьСостояние заболевшей Семенович резко ухудшилось Дочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разносДочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разнос

Лента новостей

Понедельник 21 апреля

12:02Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге 11:35Умер папа римский Франциск 10:39Кудрявцева уличила Мамаеву во лжи в эфире популярного шоу: Давай не обманывай 06:41Освободившемуся из колонии Ефремову пришлось отказаться от пагубных привычек 03:16Аффлек удивил неожиданными словами о Лопес после их скандального расставания 00:04Кейт Миддлтон встревожила подданных неожиданным радикальным решением 19:04Куличи по 100 тысяч: Кравец рассказала о праздновании Пасхи Христовой богачами Рублевки 16:47Пережившая жуткие последствия болезни Казьмина подробно рассказала о восстановлении 14:16СМИ: Гагарина собирается заработать за одно выступление десятки миллионов 12:39Тест: насколько хорошо вы знаете российское кино 90-х годов? 10:23Шаляпин бросил камень в огород Чуриковой: Мозг ее не развивался 06:34Волочкова сообщила о жестком запрете на готовящейся свадьбе 19-летней дочери 03:17Перед свадьбой с Кейт Миддлтон принца Уильяма вынудили пройти своеобразный тест 00:04Появление Утяшевой на публике с новой деталью во внешности стало сенсацией 16:36Меган Маркл столкнулась с жуткой травлей: Абсолютно ненормально и чрезмерно 14:21Тест: насколько хорошо вы помните деликатесы из советских фильмов? 12:16Раскрыт феномен внезапной популярности 65-летней Кадышевой у молодежи 10:1160-летняя Апина категорически отказалась выходить замуж: Не хочу рисковать 06:23Телеведущий Николай Дроздов серьезно пострадал из-за прогрессирующей болезни 03:37Подготовка к свадьбе дочери Волочковой обернулась позорным скандалом 00:20Пугачеву задумали лишить звания "народная артистка РСФСР" 21:41Боярский экстренно госпитализирован с жуткими увечьями после инцидента на сцене 21:02Успенская сделала резонансное заявление после публичных разборок с Киркоровым 19:15Друг раскрыл подробности состояния тяжелобольного Андрея Губина 17:19Боня разрыдалась из-за оставившего ее мужчины перед крайне тяжелым испытанием 15:53Известие о внезапном уходе 36-летней Муцениеце вызвало переполох 14:39Михаил Ефремов после освобождения оказался в опасности: враги активизируются 13:02Буланова не может прийти в себя из-за попавшего в заварушку сына: "Я шоке" 12:26Цирк: стала известна судьба старых концертных нарядов Филиппа Киркорова 11:48Бывшего мужа Пелагеи разыскивают органы из-за серьезных проблем с законом 11:39Упокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба Утяшевой 11:14Концерт Павла Воли в Пятигорске был отмене из-за терракта 10:44В очередной раз "отмененная" Лолита взрорвалась гневной отповедью в адрес незнакомца: "Недоносок!" 10:02Продюсер рассказал, сможет ли Пресняков вернуться в Россию после выступления Орбакайте перед украинцами 09:05Анастасия Волочкова избавляется от недвижимости из-за крупных долгов 06:11Даня Милохин мог сыграть главную роль в оскароносной "Аноре" 03:28Спивающийся муж Кудрявцевой оказался по уши в долгах 00:32Оказавшаяся на дне Дана Борисова потянула за собой Стаса Пьеху 22:03Вышедший на сцену Ургант обратился к Пугачевой по важному поводу 20:35Вынужданная пойти на жертвы Водонаева потратила миллионы на лечение 20:25Пережившая смерть бывшего мужа Седокова сделала громкое заявление о детях 18:59Обнаруженный у Киркорова огромный камень вызвал настоящий переполох 17:5839-летнюю Бузову заподозрили в беременности после отъезда из России 16:56Освободившему из колонии Ефремову предложили первую роль в кино 15:48Петросян резко ответил на предложение променять молодую жену на популярную певицу 14:49Орбакайте вместе с Галкиным выступила на корпоративе у украинских бизнесменов 14:20Победитель "Битвы экстрасенсов" зарабатывает миллионы на доверчивых гражданах 14:11Господи, помилуй: как выглядит могила Добровольской спустя три месяца после похорон 12:59Оставшаяся без концертов Орбакайте выступает на разогреве у Галкина* – согласна на любые условия 12:35"Картина меняется": беглая Пугачева публично обратилась к своим врагам
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге

Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге
194

Никольское кладбище Александро-Невской лавры Петербурга – одно из самых престижных и известных в России. Здесь покоятся ученый-востоковед Лев Гумилев, драматург и критик Федор Кони, детская писательница Александр Ишимова... Тут же было решено похоронить и Гордона.

Его знала кажется, вся Россия! Он родился в Симферополе в семье учителя, а свою профессию определил как "врач-публицист, одинаково занимаюсь литературой и врачебным трудом". Многие его знают как участника и лектора Первого съезда по семейному воспитанию, состоявшемся в Петербурге.

Гордон много занимался темой суицидов . Среди его публикаций – "Дети и их преступность", "Истерия и эпилепсия у детей", " Самоубийство, его сущность". Кроме того, он был общественным деятелем, который занимался темой сионизма – являлся автором сборника "Сионизм и христиане". А как переводчик он известен, в первую очередь, переводом с итальянского языка книги "Женщина — преступница или проститутка" тюремного врача-психиатра Чезарио Ломброзо.

Фото: Дни.ру

Он мог бы успеть еще очень многое сделать на благо людей. Но в 69 лет его, увы, не стало. Доктора Григория Израилевича Гордона решили похоронить на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в ту пору Ленинграда, а ныне – Санкт-Петербурга. Упокоился знаменитый доктор в августе 1931 года. Но добрая память о нем жива и по сей день – так много он сделал для российской науки.

Шоу-бизнес в Telegram

21 апреля 2025, 12:02
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Прощайте, капитан эстрады: в гроб к Киркорову положили дорогую его сердцу вещь

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Упокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба Утяшевой

Умер папа римский Франциск

Умер папа римский Франциск
Люди по всему миру потрясены трагическим известием. В возрасте 88 лет скончался папа римский Франциск. Информация о его смерти была официально подтверждена Ватиканом.

Кудрявцева уличила Мамаеву во лжи в эфире популярного шоу: Давай не обманывай

Кудрявцева уличила Мамаеву во лжи в эфире популярного шоу: Давай не обманывай
Лера Кудрявцева в резкой форме высказалась о фигуре Аланы Мамаевой, которая привлекла внимание зрителей своей чрезмерной худобой. Это произошло в последнем выпуске шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Бывшая жена известного футболиста продолжает вызывать беспокойство среди поклонников, которые заметили, что ее вес стал предметом обсуждения в социальных сетях.

Освободившемуся из колонии Ефремову пришлось отказаться от пагубных привычек

Освободившемуся из колонии Ефремову пришлось отказаться от пагубных привычек
После выхода на свободу по условно-досрочному освобождению Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, начал новую главу своей жизни. На данный момент актер живет в Москве под внимательным наблюдением своей жены, звукорежиссера Софьи Кругликовой.

Аффлек удивил неожиданными словами о Лопес после их скандального расставания

Аффлек удивил неожиданными словами о Лопес после их скандального расставания
На недавней премьере фильма "Расплата-2" в Лос-Анджелесе Бен Аффлек удивил публику не только своим появлением, но и откровениями о своих чувствах к Дженнифер Лопес. Актер, которому исполнилось 52 года, пришел на мероприятие в компании своих детей от Дженнифер Гарнер, а также близнецов Лопес, Эммы и Макса, которых она родила от Марка Энтони.

Кейт Миддлтон встревожила подданных неожиданным радикальным решением

Кейт Миддлтон встревожила подданных неожиданным радикальным решением
Кейт Миддлтон приняла неожиданное решение, которое вызвало беспокойство среди поклонников. В этом году принцесса Уэльская и ее супруг не будут присутствовать на традиционном пасхальном выезде с королевской семьей.

Выбор читателей

20/04ВскПоявление Утяшевой на публике с новой деталью во внешности стало сенсацией 20/04ВскВолочкова сообщила о жестком запрете на готовящейся свадьбе 19-летней дочери 19/04СбтТест: насколько хорошо вы помните деликатесы из советских фильмов? 20/04ВскШаляпин бросил камень в огород Чуриковой: Мозг ее не развивался 19/04СбтМеган Маркл столкнулась с жуткой травлей: Абсолютно ненормально и чрезмерно 20/04ВскКуличи по 100 тысяч: Кравец рассказала о праздновании Пасхи Христовой богачами Рублевки