Кудрявцева покинула Москву вместе с дочерью на фоне слухов о проблемах с мужем

Лера Кудрявцева решилась на неожиданный шаг. Телеведущая уехала из Москвы вместе с дочерью Машей в преддверии майских праздников, оставив мужа Игоря Макарова в столице.

В последние дни Кудрявцева активно делилась своими планами на отдых. Знаменитость сообщила, что у нее выдалось несколько свободных дней, а у дочери начались каникулы. Это стало отличной возможностью для них провести время вдали от городской суеты и поправить здоровье в санатории.

Выбор пал на Сочи — место, которое телеведущая посещала еще в детстве. Она отметила, что санаторий был недавно обновлен — там стало особенно комфортно. Кудрявцева поделилась своими воспоминаниями о том, как часто она приезжала сюда с мамой, когда была маленькой.

"Это место стало для меня настоящей отдушиной", — сказала она.

Поклонники с радостью восприняли новости о поездке Кудрявцевой и ее дочери. Стоит отметить, что за радостью скрываются тревожные слухи о сложностях в личной жизни телеведущей. В последнее время в СМИ активно обсуждаются проблемы в семье Кудрявцевой, связанные с пагубными пристрастиями ее мужа. В прошлом году телеведущая уже сталкивалась с подобными трудностями и едва не развелась с Макаровым. Хотя после его лечения в реабилитационном центре ситуация немного улучшилась, похоже, что супруг снова вернулся к тому, что рушит его семью.